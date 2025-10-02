Man City tiene tranquilidad a Rodri, pero cuatro jugadores en Miss Brentford a pesar del impulso de entrenamiento

La lesión en el Manchester City más nueva como Pep Guardiola ofrece una actualización sobre Rodri después de la campeona de 2-2 campeones con Mónaco

Rodri jugó 60 minutos antes del Manchester City contra Mónaco en la Liga de Campeones

El jefe de Manchester City, Pep Guardiola, confirmó que Rodri estaba siendo reemplazado contra Mónaco en la Liga de Campeones para manejar sus minutos en lugar de una nueva lesión.

El jugador de 29 años fue la victoria de la Premier League de fin de semana en Burnley con dolor en la rodilla que había perdido la mayor parte de la temporada pasada con una grave lesión en la rodilla. Regresó a un lado en Francia, pero fue reemplazado por Nico González en la hora.

Pero Guardiola, quien dijo en la construcción del sorteo europeo que dudaba de si Rodri podía jugar tres juegos en una semana, dijo que no había problemas con el centrocampista antes del viaje de la Premier League a Brentford. Aquí están las noticias más recientes de la ciudad.

Vara

Lesión: Rodilla

El español jugó contra Mónaco y completó 60 minutos. Guardiola advirtió que el jugador de 29 años actualmente no está en condiciones de jugar lo suficiente como para jugar tres juegos en una semana después de que sintió dolor en la rodilla después de haberlo hecho exactamente este mes. Pero después del juego, el líder de la ciudad fue positivo con su estrella.

Fecha de devolución potencial: Brentford (a), 5 de octubre

Abdukodir Khusanov

Lesión: Desconocido

El internacional de Uzbekistán había hecho el lado correcto de su propio lugar en las últimas semanas con tres aperturas consecutivas en esa posición. Pero fue forzado durante el resto en el sorteo con el Arsenal y probablemente no regresará para el descanso internacional.

Fecha de devolución potencial: Everton (h), 18 de octubre

Omar Marmoush

Lesión: Rodilla

Marmoush sufrió una lesión en el cuarto minuto del sorteo sin rumbo de Egipto con Burkina Faso en septiembre, trató de continuar, pero fue retirado cinco minutos después.

Regresó a El Cairo en muletas y se sometió a un escaneo en Egipto para evaluar el alcance del daño. Desde entonces, City ha confirmado que el jugador de 26 años saldrá durante unas semanas y, aunque tenían la esperanza de poder regresar antes del descanso internacional, es comprensible que se centre en la competencia del Everton cuando la Premier League regrese de uniudómetro de dos semanas.

Fecha de devolución potencial: Everton (h), 18 de octubre

Rayan Cherki

Lesión: Hermético

El internacional francés regresó a la capacitación con City el martes, pero aún no está listo para regresar y no viajó para el partido de Mónaco. Tampoco será arriesgado para el viaje de fin de semana a Brentford, la opinión en la ciudad sigue siendo que la colisión con los Toffees es más probable que regrese una fecha de regreso dos semanas después.

Fecha de devolución potencial: Everton (h), 18 de octubre

Rayan Ait-Nouri

Lesión: Soltero

Ait-Nouri sufrió una lesión en el tobillo en las primeras etapas de su debut en el hogar contra Tottenham,

La firma de verano de £ 31 millones de Wolves jugó contra Brighton, pero no le gustó el equipo de Argelia para sus calificaciones de la Copa Mundial contra Botswana y Guinea a principios de este mes.

No se espera que el argelino regrese a la capacitación lo antes posible hasta el final de las vacaciones internacionales de octubre. Eso posiblemente podría ponerlo en el marco para enfrentar a Everton mientras busca un regreso a la acción el próximo mes.

Fecha de devolución potencial: Everton (h), 18 de octubre