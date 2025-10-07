Man City tiene prioridad a Rodri en medio del interés de transferencia del Real Madrid

El centrocampista del Manchester City Rodri es de contrato en 2027, pero tiene suficientes cosas en su plato en el Etihad mientras se mantiene en forma

Mediocampista de Manchester City Rodri

Hubo un tiempo en que Rodri tenía un nuevo acuerdo firmado para alejar al Real Madrid, se sintió como un problema urgente para el Manchester City. Por ahora están más ocupados manteniéndolo en el campo.

El contrato actual de Rodri solo va en una dirección, Taps para 2027. El próximo verano será la última oportunidad real para que los Blues obtengan un gran dinero para él si no quiere firmar un nuevo acuerdo, con el Real Madrid vinculado a un interés que podría convertirse en una oferta de £ 130 millones para el Balón de 2024.

City claramente quiere mantener a sus mejores jugadores y Rodri no es una excepción. También les gustaría pensar que lo cuidaron durante la temporada más difícil de su vida y su globo de o ganó las fiestas que merecía.

«Nunca he visto una fiesta de los fanáticos y el propio club de un jugador», dijo recientemente sobre la presentación en el Etihad antes del partido de los Spurs la temporada pasada. «He visto a muchos ganadores de globo que no son reconocidos de esa manera. Casi lloré por cuánto aprecio que había para mí …»

Si bien City espera que su tratamiento de Rodri sea recompensado, la atención más obvia es el jugador sobre sus problemas de lesiones. Una oferta de £ 130 millones el próximo verano puede ser un Lowball escandaloso, pero si el jugador de 29 años no puede armar una serie de juegos consistente, puede parecer más de lo que realmente vale.

Pep Guardiola dijo la semana pasada que el jugador solo alcanzará la mejor forma en el verano, con la expectativa de que realmente será golpeado con España en la Copa del Mundo.

«Rodri es y es un excelente jugador», dijo. «Todos lo saben. Pero le dije a Rodri, y tal vez tuvo problemas para entenderlo: no son unos seis meses o siete meses [after the injury]. ‘Ah, [after] Jugaré durante ocho meses y seré el Rodri de antes. ‘ No.

«Rodri será bueno en la Copa del Mundo con España [next summer]. En la Copa del Mundo será el mejor Rodri y la próxima temporada será la mejor Rodri. Esta temporada será cómo lo tratamos, paso a paso.

«Es normal, fue un año en la mesa de masaje. El cuerpo cambia, el ritmo cambia. Es cuestión de tiempo. Si está sano y trabaja con lo que tiene que hacer, volverá».

Esto fue días antes de que Rodri comenzara contra Brentford y luego pidiera ser reemplazado dentro de los 20 minutos después de que sintió algo en sus isquiotibiales. Él le dijo al Manchester Evening News Después del juego, espera estar en forma para el juego de la ciudad con Everton en dos semanas cuando trivializó el problema, pero el juego fue como su temporada para ser perturbado.

El enfoque de la ciudad debe estar en el clima en Rodri para convertirse en Rodri antes de que se puedan tomar decisiones sobre su futuro.

