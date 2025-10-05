Man City tiene «piezas importantes» en la carrera por el título, mientras que Pep Guardiola Liverpool Point

Manchester City está firmemente de vuelta en la carrera por el título de la Premier League, pero Pep Guardiola se niega a ser atraída por la curva antes de la batalla.

Manchester City recibió una gran victoria en Brentford cuando Erling Haaland y Gianluigi Donnarumma mostraron su valor

Pep Guardiola cree que Gianluigi Donnarumma y Erling Haaland son dos «piezas importantes» para el Manchester City después de que han ayudado a arrastrar a los Blues a la Tritrace de la Premier League.

City derrotó a Brentford 1-0 en el estadio de la comunidad GTech, donde Haaland marcó el único gol del juego y Donnarumma hizo una gran salvación después del descanso para mantener el liderazgo.

Significa que el equipo de Guardiola ha representado seis puntos en Liverpool esta semana y ahora solo tres detrás del nuevo Arsenal de Pacecetters están en lo que será una carrera por el título penetrante.

Y en el portero Donnarumma y escupe a Haaland, Guardiola sabe que tiene dos hombres importantes en ambos extremos del campo.

«Tengo un delantero y guardián increíbles», dijo. «Pero está claro que perdimos las oportunidades en la primera mitad. La forma en que jugamos, debemos ser mejores para terminar el juego y ser cómodos. Es similar a Mónaco.

«Para estar allí y tener a Gigio de vuelta, son dos piezas importantes».

Guardiola cree que City está mejorando y ahora han ampliado su racha invicta a siete juegos en todas las competiciones, pero insiste en que es demasiado pronto para hacer predicciones de carreras de título, señalando el rápido comienzo de Liverpool y la reciente tartamudeo como prueba de las mismas.

«Estos son solo siete juegos para la Premier League», dijo. «Diría que hace tres semanas Liverpool aparentemente ganó la Premier League y ahora no tienen eso.

«Es importante ver al equipo cada vez mejor. Liverpool es un equipo increíble, como el Arsenal, la pregunta es mejorar y mejorar, la forma en que jugamos, la forma en que defendemos, nos ayudará a casi pelear».

Probablemente también parece que requiere un total de puntos más pequeños de lo normal para ganar la competencia, por lo que las partes superiores disminuyen los puntos entre sí y la clase media de la Premier League comienza a sangrar la nariz de los grandes de forma regular, aunque Guardiola aún no excluye a un equipo para cambiar una carrera ganadora para cambiar la dinámica.

«No lo sé. Las temporadas anteriores son más altas, mejores, pero no lo sé. Un equipo puede hacer una increíble serie de puntos», dijo.

«Tu trabajo (los medios de comunicación) es tan valiente porque dices lo que va a pasar. No puedo hacer eso. Después de siete juegos, hacer un análisis, es demasiado pronto, hay impulso, lesiones. En Mónaco sentí que hicimos muchas cosas bien, hoy defendimos mejor como un equipo. La forma en que jugamos, no mejor».

