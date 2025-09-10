Manchester City ha luchado defensivamente esta temporada con algunas de sus debilidades del año pasado.

Abdukodir Khusanov y John Stones pudieron desempeñar su papel en la defensa de Manchester City esta temporada

Tartamudeando el Manchester City hasta que la temporada haya hecho más preguntas que respuestas sobre Etihad.

Las sucesivas derrotas contra Tottenham y Brighton han perforado el optimismo de agosto que fluyó después de una victoria del día de apertura 4-0 en Wolves.

City se encuentra en la mitad inferior de la mesa de la Premier League y se enfrenta a una semana de Crunch, con partidos contra el Manchester United y el Arsenal que en la máxima categoría y un juego de la Liga de Campeones con Napoli intercalado.

Pep Guardiola se enfrenta a preguntas sobre si su partido puede contribuir con objetivos suficientes para apoyar a Erling Haaland, mientras que algunas de las debilidades defensivas de la ciudad que estaban claras en el período pasado aún obstaculizan el blues esta temporada.

Las lesiones no ayudaron en la parte posterior con Josko Gvardiol a aparecer y Rayan Ait-Nouri obligó a perder peso en la derrota contra Tottenham Early.

Pero todavía hay preocupaciones, ni Nunes Rico Lewis o Mathues que hacen lo suficiente para capturar ese lugar, mientras que también se ha expuesto la falta de ritmo.

Con un nuevo arquero en Gianluigi Donnarumma que ahora se está convirtiendo en la primera opción, en la que Ederson se ha ido a Fenerbahce, la defensa de la ciudad tendrá que adaptarse a una nueva parada inicial que aporta una habilidad diferente al brasileño.

Es poco probable que Donnarumma trabaje tan lejos de su objetivo como Ederson, mientras que su distribución no está al nivel de 32 años. Podría ver que la ciudad ajusta su forma, mientras que esto también puede influir en la selección que se cree en vista de los problemas de espalda y la relativa falta de ritmo en el medio.

Hablando en el podcast de Talking City, el escritor masculino Alex James condujo dos soluciones potenciales.

«Sería tentado a jugar piedras de inmediato, ciertamente al Arsenal», dijo. «Porque puede llenar el centro del campo, como lo hemos visto hacer desde esa posición antes.

«Probablemente sea un mejor defensor uno a uno que Nunes y Lewis, y te da un poco más de fisicalidad y presencia con piezas establecidas que Arsenal intenta explotar.

«Y no sé si Donnarumma está en la meta, las cosas cambian y podríamos ver un poco más de Khusanov.

«Sería una gran cosa arrojar a Khusanov fuera semana tras semana, pero tiene un ritmo. Si City comienza a tocar una altura, y Donnaruma estará cinco metros más atrás que Ederson y tal vez menos hábil para hacer lo que hizo Ederson en esos escenarios, ¿necesitaría un ritmo pequeño en esos cuatro traseros?»

Los escritores masculinos Tyrone Marshall y Alex James discutieron a Jeremy Doku en el último podcast de Talking City

Después de la derrota, Guardiola habló con Brighton sobre la velocidad de Khusanov y dijo: «Para los jugadores rápidos y rápidos, puede manejarlo porque es muy rápido».

Solo el ritmo no lo llevará al lado de la ciudad, pero ciertamente ayudaría.