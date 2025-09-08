Man City tiene dos jugadores que pueden resolver un problema sorprendente contra Manchester United

Manchester City necesita más goles de jugadores que no sean Erling Haaland y dos candidatos pueden llegar al tablero.

Jeremy Doku tiene que agregar más goles a su juego esta temporada

Parecía resumir uno de los problemas de Manchester City que salió de las botas o jefe de Erling Haaland en la derrota en Brighton, siete de sus 12 tiros.

Eso no siempre tiene que ser un problema, y ​​el noruego probablemente debería haber obtenido tres en lugar de solo uno. Si hubiera hecho eso, el resultado habría sido muy diferente.

Pero una dependencia exagerada de los objetivos de Haaland ha sido recientemente un problema para este equipo, como muestran las estadísticas. Sí, hay una reserva de que el enfoque de la ciudad ha cambiado desde que Haaland llegó en el verano de 2022, pero la amenaza también es ocasionalmente demasiado fácil de detener. No hay suficientes objetivos de otras áreas del campo.

Haaland anotó 31 en todos los partidos la temporada pasada (antes de la Copa Mundial del club), pero Phil Foden fue el único otro jugador que alcanzó los dos dígitos y tuvo éxito en 10. No es fácil separar la causa y el efecto, pero en 2023/24 cuatro jugadores de la ciudad alcanzaron dos dígitos y tres anotaron 19 o más.

Seis jugadores anotaron 10 o más la temporada antes, y siete estaban en dos dígitos en 2021/22. Entonces la caída es notable. Hasta ahora, Haaland ha marcado tres de los cinco goles de City en la Premier League esta temporada.

La dependencia de Haaland también significa que el número total de goles en la ciudad terminaron la temporada pasada, cuando anotaron 72 en la Premier League. Las tres temporadas antes trajeron 96, 94 y 99 goles. Haaland recibió 22 el año pasado, e incluso si agrega otros 10 y recibe 32 enormemente impresionantes, que aún deja de 12 a 17 goles de otros lugares para golpear esas cifras desde mediados de los 90.

Entonces, la pregunta de Pep Guardiola será donde esos objetivos provienen de Foden y Omar Marmoush cada temporada pasada anotó siete en la Premier League, pero Foden todavía está plagado de problemas de acondicionamiento físico, y Marmoush ha tenido un comienzo lento esta temporada.

Mateo Kovacic recibió seis en la Premier League y Josko Gvardiol Five en el último período, pero ambos resultaron heridos. Kevin de Bruyne tiene cuatro, pero dejó el club.

Alguien tiene que levantarse para la meta. Guardiola ciertamente necesita más de áreas amplias y Savinho y Jeremy Doku tienen que aumentar su número de la temporada pasada.

Doku, de 23 años, ciertamente tiene el juego para agregar más goles y asistencias. Tuvo un comienzo lento de la temporada, pero hablando mientras estaba en servicio internacional con Bélgica la semana pasada, dijo que esta temporada prestó más atención a sus estadísticas. Le gustaría contribuir a al menos 10 goles en todas las competiciones.

«Todavía no estoy completamente en forma. Siempre he sido crítico conmigo mismo, sé que cuando estoy bien y no estoy jugando después, no está en mis manos», dijo Doku.

«Pero también digo cuando no soy bueno, y sé que no he estado en los primeros tres juegos. Pero sé que vendrá pronto y todo estará bien … esta temporada quiero trabajar en mis estadísticas.

«El fútbol no se trata solo de estadísticas, sino que importan. Quiero estar en el área de penalización con más frecuencia».

El otro jugador que podría marcar la diferencia en esta área es Tijjani Reijnders. Sus £ 46 millones del AC Milan se dieron a la parte posterior de una temporada de avance para el gol, cuando obtuvo 15 en todas las competiciones. La forma en que tomó su gol en los lobos el día inaugural fue impresionante y anotó dos veces en la victoria para la temporada contra Palermo.

Ha luchado en derrotas consecutivas a Tottenham y Brighton, pero ve el tipo de posiciones que sugerirían que los objetivos seguirán. Si juega tres además de Rodri y Bernardo Silva en un centro del campo, entonces la responsabilidad del holandés será anotar la mayoría de los goles de las áreas centrales.

Cuando City regrese esta semana a la acción contra el Manchester United, estarán desesperados por volver al camino correcto, pero para tener un realmente exitoso esta temporada, necesitan algunos jugadores para marcar más goles.