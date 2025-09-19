Man City tiene dos cambiadores de juego que han demostrado que son jugadores diferentes contra Napoli

Manchester City comenzó su campaña de la Liga de Campeones con una victoria contra Napoli y Phil Foden y Jeremy Doku fueron la clave de la victoria.

Jeremy Doku marcó un excelente gol para Manchester City contra Napoli

Mientras Pep Guardiola piensa en cómo podría desglosar una defensa profunda de Napoli durante el resto de este juego de igualdad deitistas de la Liga de Campeones, dos jugadores habrían estado en mente.

Erling Haaland puede tener la potencia de fuego para abrir el juego, pero First City tuvo que traerle el balón en áreas peligrosas. Eso significaría que se interrumpe una defensa extremadamente organizada de Antonio Conte.

Para lograr eso, necesita un jugador que pueda encontrar algo más, encontrar una manera de llenar la cerradura si parece que está sujetado por la noche. Ingrese a Phil Foden y Jeremy Doku.

Probablemente son los dos jugadores que pueden transformar esta ciudad de un grupo que parece que actualmente está llegando una nueva era en uno que puede desafiar tierra adentro y en Europa por los títulos.

Esta temporada, Foden necesitaba un comienzo claro para desterrar a los demonios que amaban un decepcionante 2024/25, y tiene exactamente eso. Produjo una segunda actuación excelente en una semana y de repente busca uno de los papeles de ataque central en este centro del campo.

Su gran asistente para el primer partido de Erling Haaland desbloqueó el juego para la ciudad y les permitió romper una defensa profunda con un momento de genio, que el delantero noruego convirtió brillantemente.

En lo que respecta a Doku, había aceptado que tenía que agregar objetivos y ayudar en su repertorio, en lugar de simplemente hacer que los defensores marearan con su despiadado goteo. Este era un excelente objetivo que nuevamente te entusiasmaste con lo que el jugador de 23 años podía hacer si encuentra un producto final para acompañar sus habilidades y trucos.

Ha sido antes del belga toda la semana. Creó dos goles en la victoria de Manchester Derby el domingo por la tarde, fue bautizado el domingo por la noche y luego anotó un excelente gol individual contra Napoli el jueves.

Las contribuciones de Foden y Doku hicieron la ciudad al principio que querían en Europa. Guardiola pensó que el bajo rendimiento de la temporada pasada en la Liga de Campeones fue aún peor que la Premier League. Al menos tuvieron la oportunidad de enderezar el barco en la Premier League. Desafortunadamente, su sombrío otoño coincidió con el corazón del horario europeo.

Eso lo hizo vulnerable en la ronda de play-off y no volvieron al camino correcto cuando el Real Madrid era la oposición. Esa fue su aventura europea para la temporada.

Todo comenzó con un empate sin goles contra la oposición italiana en Etihad y Guardiola pensó que el resultado era el resto de la campaña, por lo que era vital comenzar con un buen comienzo. Napoli tenía la capacidad de ser una oposición incómoda, pero cuando el Capitán Giovanni Di Lorenzo fue enviado después de solo 20 minutos, sus ambiciones cambiaron.

Durante más de media hora fueron difíciles de romper y hubo signos de agitación, solo para dos de los jugadores más creativos de la ciudad para marcar la diferencia. Si eso sucede un poco más regularmente esta temporada, de hecho podría ser muy bueno para Guardiola y su equipo.

