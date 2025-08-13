Man City tiene £ 50 millones para esperar que estuvieran equivocados sobre Jack Grealish

Jack Grealisk tiene la oportunidad de ser central en Everton y mostrar lo que la gente ha estado diciendo sobre él durante años

Pep Guardiola y Jack Grealish (Imagen: imágenes de alambre de PA/PA)

Manchester City no estaba satisfecho con la ruina del fútbol y solo se arruinó uno de los jugadores de fútbol más populares. Jack Grealisk era el deporte en la respuesta de los Globetrotters de Harlem cuando estaba en Aston Villa, la gente te haría creer antes de ir a Etihad y se convirtió en un robot sin vida.

Pep Guardiola, un hombre que ha roto los puntos y récords de goles en la Premier League desde que asumió el trabajo, simplemente no sabe cómo lidiar con los extremos que ves. No encajan en su visión precisa sobre cómo se debe jugar su meticuloso fútbol, para que ninguno de ellos pueda sobrevivir en sus equipos (sí, sí, Raheem Sterling y Leroy Sane y Riyad Mahrez, etc., etc., pero aún).

Si esa introducción parece demasiado aleteo, es porque tanto el análisis del tiempo de Grealish ha sido tan vago en la ciudad. El jugador de 29 años puede señalar la mala suerte con las lesiones por la razón por la que ya no lo hizo con el Blues, pero no puede culpar a Guardiolas por el uso de él.

Cuando se mudó a la ciudad en 2021 como el primer jugador británico en costar £ 100 millones, había una sensación de Grealisk de que no estaba seguro de pertenecer a un equipo así de superestrellas. En los juegos, con demasiada frecuencia buscaría a Kevin de Bruyne porque De Bruyne era el mejor jugador de la competencia, en lugar de pensar en lo correcto para esa situación.

Se tomó un tiempo para adaptarse a lo que Guardiola exigió, pero todo se unió durante cuatro meses gloriosos en su segunda temporada. Grealish en realidad se había hervido cuando se trataba de la ciudad que ganó los agudos, pero sin él y Riyad Mahrez entre enero y abril, los Blues no se habrían permitido ganar trofeos ese año.

Ese fue lo más destacado, pero Grealisk tuvo problemas para superarlo. Era comprensible, era solo que no había tiempo para quedarse quieto cuando había más trofeos para agarrar.

La temporada pasada vio momentos de inspiración, la pelota para establecer el primero de la ciudad contra el Real Madrid fue brillante, pero con demasiada frecuencia las lesiones pusieron fin a los aperturas prometedoras y el hecho de que ya no se reflejó que no estaba actuando y a otros en su posición. No era personal, pero Grealisk no podía levantarse al nivel que se necesitaba.

Una oportunidad en Everton se siente como la plataforma perfecta para que Grealisk redescubre su entusiasmo. Es un club histórico con ambiciones atrevidas mientras entran en un nuevo futuro claro en el estadio Hill Dickinson, y si encuentra su magia, habrá una base de admiradores admiradores para rugir en Inglaterra.

A City le gustaría que hiciera eso, sobre todo porque podría convencer a Everton de separar £ 50 millones al final de la temporada y que signifiquen una ganancia contable importante por su firma de £ 100 millones. Significaría que tuviste que aceptar algunas tonterías sobre cómo el juego de Grealish se sofocó en Etihad, pero ese probablemente sería un precio que vale la pena pagar.

—

