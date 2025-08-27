Wrexham confirmó recientemente la firma del defensor de Manchester City Callum Doyle, donde el director ejecutivo del club de campeonato reveló cómo lograron cerrar el acuerdo

Wrexham de Ryan Reynolds utilizó métodos tradicionales para completar la firma de Man City Youngster Callum Doyle (Imagen: Simon Stacpoole/Offside a través de Getty)

Manchester City fue persuadido para permitir que una academia de posgrado se uniera a Wrexham después de que el club galés había desplegado una estrategia «antigua» que se ha presentado.

El defensor Callum Doyle completó su mudanza a los Red Dragons la semana pasada con un acuerdo de cuatro años, que podría ganar la ciudad hasta £ 8 millones. Los recién llegados del campeonato, apoyados por las estrellas de Hollywood, Ryan Reynolds y Rob McElhenney, vencieron con éxito el interés de varios competidores para asegurar la fuerza del muy apreciado de 21 años.

Doyle hizo su reverencia para Wrexham el martes por la noche y contribuyó a su victoria 3-2 en Preston North End en la segunda ronda de la Copa Carabao. El Sub-21 internacional de Inglaterra produjo una exhibición sólida, con un objetivo decisivo del ex delantero de Bournemouth Kieffer Moore que ganó la victoria.

El CEO de Wrexham, Michael Williamson, ha anunciado las tácticas que utilizó para completar la transferencia. El ex director interno del Milán reveló que en lugar de intercambiar correos electrónicos o mensajes de WhatsApp con representantes de la ciudad, decidió viajar personalmente al campus de Etihad para concluir el acuerdo.

Williamson enfatizó la importancia de utilizar enfoques convencionales para permitir que Wrexham alcance un gran golpe.

Hablando con el canal oficial de YouTube del club con respecto a la adquisición de Doyle, dijo: «En ese caso, fui al campus de Man City y me senté alrededor de la mesa.

Man City Starlet Callum Doyle no logró obtener la cifra en Etihad, sino que se convirtió en miembro de Wrexham después de haber impresionado el campeonato (Imagen: Getty Images)

«Era un poco anticuado, en lugar de intercambiar correos electrónicos de ida y vuelta, o mensajes de WhatsApp, nos sentamos alrededor de la mesa y resolvimos el trato a la antigua forma de café.

«Esas cosas son importantes para nosotros cruzar la línea. En ese caso tenía otros clubes que lo observaron, pero eso es solo una voluntad de lo que tenemos aquí y hemos construido como base aquí con este club: somos un lugar donde los mejores jugadores quieren venir».

Se dice que Doyle atrajo el interés de los escoceses Zij Rangers y Sheffield United antes de su traslado a Wrexham. City también rechazó una oferta de £ 6.5 millones de Bundesliga -Outfit Hoffenheim antes en la ventana.

Doyle hizo su debut en Wrexham en un partido de la Copa Carabao contra Preston después de su movimiento de la ciudad (Imagen: Jess Hornby/Getty Images)

El defensor progresó a través de la Academia de la Ciudad, pero no apareció en aparecer un primer equipo para el club. Sin embargo, Doyle sabía en préstamo, lo que hizo a Sunderland desde la Liga Uno en 2022 y alcanzó la final de play-off del campeonato con Coventry al año siguiente.

Luego fue prestado a Leicester, donde nuevamente ayudó a su equipo a proteger la promoción automática, esta vez a la Premier League, antes de gastar con Norwich la temporada pasada. A pesar de su corta edad, Doyle ya ha registrado casi 100 partidos de campeonato.

Se ha informado que la ubicación jugó un papel importante en la decisión del jugador nacido en Manchester de convertirse en miembro de Wrexham. Doyle fue la décima nueva adición que el club trajo durante la ventana de transferencia de verano.

Es comprensión que el acuerdo incluye una opción de compra y una cláusula de ventas del 25 por ciento, que podría ir a la ciudad en el futuro si impresiona el terreno del hipódromo.

