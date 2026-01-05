Man City sufrió una lesión ante el Chelsea y Pep Guardiola perdió a siete jugadores

El Manchester City se quedará sin siete jugadores para el partido de la Premier League contra el Chelsea tras dos lesiones más

Nico González

El Manchester City sufrió una doble lesión, con Nico González y Savinho descartados para el partido contra el Chelsea. Ambos quedaron eliminados en el empate contra el Sunderland y ninguno se recuperó a tiempo para el partido de la Premier League del domingo.

Se esperaba que Savinho se perdiera el partido después de que Pep Guardiola sugiriera que su lesión era grave. González salió del Estadio de la Luz como duda, pero no pudo acreditar su estado de forma previo a este partido; El técnico puede proporcionar información actualizada sobre su situación antes o después del partido contra el Chelsea.

Guardiola ya se quedó sin otros tres jugadores por lesión, mientras que John Stones, Oscar Bobb y Mateo Kovacic estaban de baja. También tienen a Omar Marmoush y Rayan Ait-Nouri fuera de la Copa Africana de Naciones, lo que significa que les faltarán un total de siete jugadores para el choque contra el Chelsea.

Una noticia más positiva es que Rodri está en condiciones de iniciar su primer partido en tres meses después de jugar la segunda parte en Sunderland. El español se ha perdido la mayor parte de la temporada por un problema en el tendón de la corva, pero regresó justo cuando González desarrolló un problema.

Jeremy Doku también regresó de una lesión en Sunderland e impresionó en su actuación en la segunda mitad, aunque solo fue convocado al banquillo para el partido contra el Chelsea después de que Guardiola dijera que tendría que consultar a sus médicos y fisioterapeutas. Tijjani Reijnders ocupa ese lugar, mientras que Josko Gvardiol reemplaza a Nathan Aké.

El City comienza contra el Chelsea siete puntos detrás del líder Arsenal y un punto detrás del segundo clasificado, Aston Villa, después de haber jugado un partido menos. Buscarán volver a la senda de la victoria después del empate en Sunderland el día de Año Nuevo.