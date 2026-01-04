Man City sufrió una grave lesión cuando Josko Gvardiol se vio obligado a abandonar contra el Chelsea.

Los problemas de lesiones del Manchester City contra el Chelsea empeoraron, y la baja de Gvardiol hizo que la lista de ausencias por lesión fuera aún más larga.

El defensa del Manchester City Josko Gvardiol quedó noqueado por lesión ante el Chelsea

El Manchester City sufrió una grave lesión durante el partido de la Premier League contra el Chelsea cuando Josko Gvardiol se vio obligado a abandonar al comienzo de la segunda mitad.

El defensa fue desafiado e inmediatamente indicó al banco que necesitaba ser reemplazado. El internacional croata estaba siendo atendido en el campo y tuvo que ser ayudado a salir cuando Abdukodir Khusanov entró en su lugar. Fue la segunda aparición del joven desde septiembre, y el internacional uzbeko jugó el partido final de la victoria sobre el West Ham antes de Navidad.

Es la última lesión del City, con Nico González descartado para el partido contra el Chelsea antes del inicio y Savinho ausente tras lesionarse en Sunderland. Se esperaba que Savinho se perdiera el partido después de que Pep Guardiola sugiriera que su lesión era grave. González salió del Estadio de la Luz como duda, pero no pudo acreditar su estado de forma previo a este partido; El técnico puede proporcionar información actualizada sobre su situación antes o después del partido contra el Chelsea.

Guardiola ya se quedó sin otros tres jugadores por lesión, mientras que John Stones, Oscar Bobb y Mateo Kovacic estaban de baja. También tienen a Omar Marmoush y Rayan Ait-Nouri en la Copa Africana de Naciones.

En noticias más positivas, Rodri comenzó su primer partido en tres meses contra el Chelsea, mientras que Jeremy Doku también regresó de una lesión en Sunderland e impresionó en su actuación en la segunda mitad, aunque solo fue convocado en el banquillo para el partido contra el Chelsea.

El City está teniendo una temporada de enero muy ocupada, con el Chelsea ya en su segundo partido del mes y faltan siete partidos. Juegan contra Brighton el miércoles antes de que un empate de la Copa FA contra Exeter ofrezca a Guardiola la oportunidad de descansar a algunos jugadores y el partido de ida de la semifinal de la Copa Carabao contra Newcastle unos días después pondrá a prueba la fuerza del equipo.