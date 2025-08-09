Manchester City viajó a Palermo, pero no llegará a tiempo para la conferencia de prensa de Pep Guardiola después de irse más tarde de lo planeado

Pep Guardiola (Imagen: Héctor Vivas – FIFA, FIFA a través de Getty Images)

El Manchester City luego se fue a Palermo que planear posponer la conferencia de prensa de Pep Guardiola para su grupo de fútbol de la ciudad. El Blues -Boss hablaría en la capital siciliana a las 6.45 p.m., pero el club tuvo que cambiar después de que no pudieron irse cuando esperaban.

No se cree que hay un problema con el equipo que viaja, pero no llegarán a tiempo para la conferencia de prensa original, donde Erling Haaland todavía encuentra aviones en el aeropuerto de Manchester después de las 4 p.m. Cuando llegue City, esto será con un equipo simplificado de la persona que fue entrenada para los fanáticos para los fanáticos el martes para los fanáticos.

James McAtee, Jack Grealisk y Stefan Ortega han sido omitidos del equipo itinerante; La omisión de Ortega refleja la llegada de James Trafford, mientras que los otros dos del equipo de la Copa Mundial quedaron atrás con su futuro lejos del Etihad.

La ciudad viaja con solo dos guardianes, Trafford y / / / o Nomouwon, después del verano que Marcus Bettinelli firmó, ha acumulado una lesión. Ortega entrenó el martes, pero no había señales de ex Fulham y Chelsea Stop Bettinelli; Mateo Kovacic y Kalvin Phillips permanecen heridos, aunque Phillips no es parte de los planes de la ciudad.

Cuatro jugadores se quedaron en casa para no correr riesgos con su estado físico. Uno es Rodri, quien participó en la sesión del martes, pero, como informó Manchester Evening News esta semana, tiene mucha capacitación individual lejos del grupo, mientras que City está seguro de que es adecuado para los lobos el próximo fin de semana sin sobrecargarlo después de su grave lesión la temporada pasada.

Phil Foden, Josko Gvardiol y Claudio Echeverri también se quedan en casa. Foden y Gvardiol querrán comenzar con lobos, aunque el futuro de Echeverri aún se desconoce en medio de interés de préstamos y demasiados transportes no gay para que la ciudad se registre en su equipo de la Liga de Campeones.

Guardiola puede dar actualizaciones sobre algunos o todos esos jugadores en el curso de lo amigable con Palermo. City se enfrenta a su grupo de fútbol colega -City en una amistad el sábado mientras continúa sus preparativos para el comienzo de la Premier League.

Este sábado irán a Wolves, donde Rayan Ait-Nouri podría debutar contra su antiguo club.

