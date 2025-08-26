Man City solo se culpará al problema de James Trafford

El portero James Trafford de Manchester City tuvo un partido que olvidar contra el Tottenham, pero no ha ayudado exactamente a establecerse

James Trafford

James Trafford parecía que quería tragar el terreno cuando terminó la derrota de Manchester City contra Tottenham. Una pérdida de vivienda por 2-0 fue la mayor parte del impulso de su victoria por 4-0 en Wolves la semana pasada, y Trafford había sido personalmente responsable.

El pase en su caja a Nico González nunca estuvo encendido y dejó que la gente recuerde lo buena que es Ederson con los pies en situaciones de impresión, incluso si había hecho lo mismo en la Copa Mundial del Club. Más preocupaciones por Pep Guardiola fue la forma en que Trafford perdió por completo la confianza, lo que creó incertidumbre en la segunda mitad, porque el equipo debería haber conducido un camino en el juego.

No se puede cancelar a nadie después de un partido, especialmente cuando se produce después de un espectáculo impresionante la semana anterior y aún más cuando se trata de tanta incertidumbre. Como Trafford pensó que sabía lo que estaba comenzando cuando llegó a la ciudad a principios de mes, en las últimas semanas eran caóticos.

Guardiola insistió en que la semana pasada Ederson siguió siendo su número 1 para el primer partido de la Premier League, pero unos minutos más tarde, Trafford sabía que comenzó con el brasileño que llegó con un período temprano de enfermedad. Después de otra semana en la que ambos habían entrenado, el gerente no pudo confirmar a quién era su no. Era y finalmente decidí la noche antes del partido que Trafford conservaría su lugar.

Ahora que Eminson está mirando el sofá, eso es más presión para Trafford que la semana anterior. El jugador de 22 años también tiene que lidiar con la incómoda sensación persistente de que o Nomerson se irá a Galatasaray antes de que salga la ventana, y el Gianluigi Donnarumma ganador del primer nivel de la Liga de Campeones vendrá de Paris Saint-Germain para ser el nuevo número 1 y el Trafford con un desafío mucho más.

Se ha dicho sobre Stefan Ortega que hay escasez de opciones para él, porque la mayoría de los clubes con algunos sentimientos ya han ordenado su número 1 en la temporada, pero City no puede absorber en ese grupo. Ese no es un buen lugar para estar adentro, y no es justo en Trafford.

Las sesiones de firma de la ciudad florecían con más frecuencia bajo Guardiola que por su calidad, pero también porque están incluidas en una máquina finamente ajustada. Se les ha ayudado con su integración al saber exactamente lo que se espera de ellos y, por lo tanto, ser ayudados por otros que saben lo que están haciendo.

Tottenham tiene que pasar como una oportunidad perdida para que Trafford haga más un reclamo para la camisa número 1, pero ha ingresado a un departamento de portero que es más claro que está desde Guardiola Joe Hart del equipo bombardeado en su primer verano que estaba a cargo e intentó firmar para Barcelona.

Trafford tiene que restaurar su enfoque después del sábado, pero también la ciudad en la semana siguiente si quieren cortar los bamboles.

