Man City solo debe tener una prioridad de transferencia en enero después de gastar £ 350 millones

Manchester City salpicó el dinero en 2025 para rejigiar al equipo Pep Guardiola, pero hay un área que parece más inversiones.

Matheus Nunes tuvo una tarde difícil en Brighton y continúan existiendo preguntas sobre su capacidad para jugar de nuevo

Más de £ 350 millones gastados y nueve caras nuevas en el primer equipo del equipo de Pep Guardiola cuentan la historia de 2025 de Manchester City, pero esa ola de gastos no ha podido llenar cada vacío.

No tiene que considerar duro en las redes sociales después de la fecha límite del lunes para encontrar partidarios que cuestionan la sabiduría para continuar el verano sin firmar una parte de regreso.

Por el momento, ese parece ser el único problema claro en el equipo, después de que City rápidamente recogió su interés temprano en Newcastle United Tino Livramento antes en la ventana.

Esto significa que Rico Lewis y Matheus Nunes sobresalirán para esa posición, al menos para la primera mitad de esta temporada, y muchos partidarios creen que ninguno de los dos es lo suficientemente bueno.

Lewis comenzó bien la temporada, pero se cuestiona la idoneidad del jugador de 20 años para cumplir ese papel en los juegos más grandes. La semana después de este descanso internacional, cuando City Face Manchester United, Napoli y Arsenal podrían decirnos más, siempre que Lewis Fit sea después de la jubilación de Inglaterra menor de 21 años.

Nunes comenzó ambos juegos la temporada pasada, aunque Lewis fue suspendido por el Derby Etihad. Nunes tampoco ha ganado a todos. Sus posibilidades de tener un papel en el centro del campo en la ciudad han terminado, pero a veces no está convincente defensivamente por la derecha, incluso si puede ofrecer algo de fuerza y ​​ritmo.

Será interesante ver a quién va Guardiola contra United, después de que comenzó a Lewis en los primeros dos juegos de la temporada, antes de caminar a Nunes en Brighton. Los portugueses tuvieron una tarde difícil en la costa sur y dieron la penalización de que las gaviotas se fueron en el juego con un balonmano que sugirió una pérdida de concentración.

Todas las demás áreas del equipo de Guardiola se han fortalecido este año. Marcus Bettinelli, James Trafford y Gianluigi Donnarumma han fortalecido el departamento de portero, mientras que Rayan Ait-Nouri llegó a la parte de atrás.

Nico González y Tijjani Reijnders ahora son opciones en el mediocampo para Guardiola, mientras que Rayan Cherki puede jugar de par en par o como mediocampista atacante. Omar Marmoush puede jugar como un delantero, cerca de un delantero o un par de salidas.

Estas son nuevas opciones para casi todas las posiciones en el sofá, excepto de nuevo. City se debilitó en esa posición en esa posición con la partida de Kyle Walker, incluso si luchó la temporada pasada y esencialmente salió de la casa desde enero cuando llegó a AC Milan.

Lewis y Nunes ahora tienen al menos cuatro meses para usar sus propios reclamos para este puesto, pero para la ventana de transferencia de enero, las opciones de retroceso probablemente dominarán los pensamientos de la ciudad.

