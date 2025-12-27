Man City sigue a cinco rivales de la Premier League en comparación con Arsenal y Aston Villa en la carrera por el título

Cómo se comparan los próximos partidos de la Premier League entre el Manchester City y sus principales rivales por el título después de la victoria por 2-1 sobre Nottingham Forest
El Manchester City ha aumentado la presión sobre sus rivales por el título de la Premier League, incluido el Arsenal, con una victoria por 2-1 sobre Nottingham Forest que los colocó en la cima de la tabla durante algunas horas. Sin embargo, los Blues fueron superados en la cima el sábado por la tarde cuando el Arsenal derrotó al Brighton en el Emirates Stadium.
Después de una primera parte sin goles en el City Ground el sábado por la tarde, el City se adelantó ante el Forest en el minuto 48 gracias a Tijjani Reijnders. Tuvo que lidiar con ese ataque de Rayan Cherki.
Omari Hutchinson puso en orden la situación para el equipo de Sean Dyche. Sin embargo, se produjo un drama tardío en las Midlands cuando Cherki tuvo la última palabra para poner al City, al menos temporalmente, por encima del Arsenal.
Aquí echamos un vistazo a los próximos cinco partidos de la Premier League para el City y los seis mejores equipos actuales;
Man City – 2º (40 puntos)
Jueves 1 de enero vs Sunderland (A) a las 20 horas
Domingo 4 de enero vs Chelsea (H) a las 17:30 horas
Miércoles 7 de enero vs Brighton (H) a las 19:30
Sábado 17 de enero vs Man Utd (A) a las 12.30 h
Sábado 24 de enero vs Wolves (H) a las 15 h
Arsenal – 1º (42 puntos)
Martes 30 de diciembre vs Aston Villa (H) a las 20.15 horas
Sábado 3 de enero vs Bournemouth (A) a las 17.30 horas
Jueves 8 de enero vs Liverpool (H) a las 20 horas
Sábado 17 de enero vs Nott’m Forest (A) a las 17.30 horas
Sábado 25 de enero vs Man Utd (H) a las 16.30 horas
Aston Villa – 3º (39 puntos)
Martes 30 de diciembre vs Arsenal (A) a las 20:15 horas
Sábado 3 de enero vs Nott’m Forest (H) a las 12.30 h
Miércoles 7 de enero vs Crystal Palace (A) a las 19:30
Domingo 18 de enero vs Everton (H) a las 16:30 horas
Domingo 25 de enero vs Newcastle (A) a las 14 horas
Liverpool – 4º (32 puntos)
Jueves 1 de enero vs Leeds (H) a las 17:30
Domingo 4 de enero vs Fulham (A) a las 15 horas
Jueves 8 de enero vs Arsenal (A) a las 20 horas
Sábado 17 de enero vs Burnley (H) a las 15 h
Sábado 24 de enero vs Bournemouth (A) a las 17.30 horas
Chelsea – 5º (29 puntos)
Martes 30 de diciembre vs Bournemouth (H) a las 19.30 horas
Domingo 4 de enero vs Man City (A) a las 17:30
Miércoles 7 de enero vs Fulham (A) a las 19:30 horas
Sábado 17 de enero vs Brentford (H) a las 15:00 horas
Domingo 25 de enero vs Crystal Palace (A) a las 14 h
Manchester United – 6º (29 puntos)
Martes 30 de diciembre vs Wolves (H) a las 20:15
Domingo 4 de enero vs Leeds (A) a las 12.30 h
Miércoles 7 de enero vs Burnley (A) a las 20:15
Sábado 17 de enero vs Man City (H) a las 12.30 h
Domingo 25 de enero vs Arsenal (A) a las 16:30 horas
