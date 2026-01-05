Man City siente que tiene un código de trampa para enero en medio de lesiones sombrías

El Manchester City no quiere dejarse llevar por el regreso de Rodri, pero su inicio de 2026 ha sido excelente

Rodri contra Cole Palmer

El valor de Rodri en el Manchester City aumentó aún más la temporada pasada cuando el equipo se vino abajo sin él. De alguna manera, e inexplicablemente, las cosas han vuelto a mejorar después de que se recuperaron y aprendieron a luchar por el título de la Premier League sin él.

Es francamente injusto para Nico González, quien encontró su lugar en septiembre y fue capitán del City en la Premier League y la Liga de Campeones. Al pedirle que desempeñara un papel que no le resultaba natural, el español encontró su lugar y se convirtió en uno de los jugadores más importantes del City; Como dijo recientemente Pep Guardiola, sin él no habrían podido conseguir lo que han conseguido en los últimos meses.

En su lamentable ausencia por lesión desde el descanso del partido del Sunderland, Rodri ha regresado y ha sido toda una revelación. El técnico dijo que demostró que es el mejor en su posición en 45 minutos en el Estadio de la Luz, y los primeros 45 contra el Chelsea fueron aún mejores.

Ningún jugador en el campo ganó más partidos (seis) ni creó más oportunidades (tres) en esa mitad, y el City consiguió a alguien que puede hacerlo todo desde el puesto de mediocampo. Eso continuó hasta el final, siendo Rodri el único jugador al que miró después de conceder el empate tardío en un intento de preparar un gol tardío.

A pesar de los puntos perdidos, dijo mucho de la experiencia de Rodri que un jugador como Cole Palmer fuera completamente engañado por él, con el ex joven del City tambaleándose después de perder la posesión tarde ante el español y recurriendo a cometerle faltas como su única forma de recuperar el balón.

Después de intentar recuperarlo esta temporada, el City sabe que debe tener cuidado con Rodri. Es demasiado pronto para decir que está preparado para hacerse cargo del City durante los próximos cinco meses. Las lesiones de Ruben Dias y Josko Gvardiol complican aún más las cosas para el equipo.

Sin embargo, es imposible que el City no esté muy animado -y que Rodri no esté encantado después de haber sido vilipendiado desde que venció a Vinicius por el Balón de Oro- en este inicio de 2026. Dos apariciones, dos partidos en los que parecía el mejor jugador sobre el terreno de juego.

El City ya ha tomado medidas para fortalecer su equipo ganando la carrera por el delantero del Bournemouth Antoine Semenyo, y sin duda agregará competencia por lugares en todas las competiciones; Incluso puede ganarles algunos juegos. Sin embargo, esa contribución será insignificante si Rodri puede jugar en los juegos para los que los Blues quieren que esté en forma.

En medio de una creciente lista de lesionados, se sintió como un código de trampa desbloqueado para el City cuando Rodri entró y lució tan bien en esos dos juegos. Agregue a González nuevamente a la mezcla, suponiendo que su lesión no sea demasiado grave y el mediocampo del City de repente se vuelve mucho más formidable.

Queda por ver si será suficiente para vencer al Arsenal, o incluso al Aston Villa, pero todo será más manejable con Rodri de regreso.