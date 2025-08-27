Man City se ha convertido en un equipo de extremos, pero la realidad es diferente

Manchester City tiene tres puntos de seis en la Premier League mientras se adapta a la reconstrucción del equipo

Manchester City fue derrotado por 2-0 el sábado por Tottenham (Imagen: Darren Staples/AFP a través de Getty Images)

Manchester City se Juventus en el club de la Copa Mundial y la conversación fue de un gigante azul que rodó en acción listo para un nuevo ataque en el hogar y en el extranjero. Luego se produjo un colapso contra Al Hilal y una salida temprana.

La ciudad a veces brillaba contra los lobos en su primer partido de la Premier League, anotó cuatro sin respuesta y comenzó la campaña con una explosión. Entonces llegó la derrota contra los Spurs.

Los últimos cuatro juegos competitivos fueron un árbol o busto, hemos visto la mejor y lo peor de esta nueva encarnación de la ciudad de Guardiola. La realidad es que los blues están en algún punto intermedio.

La victoria en Wolves no fue perfecta, podrían haber retrasado en ese juego, pero el equipo local no se arriesgó y la ciudad fue clínica, anotó con los cuatro esfuerzos en la portería.

Contra los Spurs, City tenía más del 60 por ciento y su XG fue de 1.51 a 1.07 para los visitantes. Podrían haber estado en el frente antes de que los Spurs golpearan y ambos goles prometieron evitar la ciudad.

Y los problemas están en pocas palabras, la ciudad no ha sido terrible, pero tampoco han sido increíbles. Todavía no convencen a completamente a la defensiva y no son del todo el poder fluido del viejo ataque.

Esta no es una gran sorpresa, los Blues casi han recopilado un nuevo equipo desde el cambio de año y seis de los titulares contra el equipo Thomas Frank fueron llegadas de 2025. La fusión de lo nuevo y lo antiguo llevará tiempo, mientras que Guardiola era demostrablemente sin tres de sus mejores XI en Josko Gvardiol (herido) y Rodri y Phil Foden (no lo suficientemente adecuadamente adecuados para comenzar después de las lesiones). Rayan Ait-Nouri fue forzado en el primer cuarto.

Se necesitará paciencia con este grupo y, aunque existen con razón la situación del portero, si la ciudad tiene suficiente y si el talento obvio sobre la decisión de Guardiola puede convertirse en una fuerza para tener en cuenta rápidamente; No hay duda de que City tiene al mejor hombre al timón y un grupo talentoso de jugadores con mucho potencial además de una pizca de estrellas de clase mundial (a la Rodri y Erling Haaland) para reclamar otro dominio del fútbol inglés.

Los primeros signos son mezclados, los resultados son mixtos y el rendimiento es mixto.

Pero hay suficiente para sugerir que el camino es el correcto. City solo perdió un partido a fines de octubre de la temporada pasada, pero terminó lejos del ritmo.

Quizás el mejor lugar es formar la opinión temprana de este equipo de la ciudad después de cinco partidos de la liga, con Brighton Up y Manchester United y Arsenal que vienen después del descanso internacional.

Esto ofrece un tamaño de muestra que es lo suficientemente grande como para evaluar. En este momento, City encuentra sus pies en medio de un fondo de especulación y ruido, pero no apostaría contra su fútbol que volverá a hablar pronto.