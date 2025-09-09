Man City se enfrenta a tres llamadas importantes que el enfoque del Día del Derby puede definir versus Manchester United

Manchester City da la bienvenida al Manchester United el domingo en Etihad y hay algunas llamadas de selección difíciles con las que se enfrenta a Pep Guardiola.

Jeremy Doku y Omar Marmoush podrían competir por un lugar en el equipo contra el Manchester United

El primer derbi de la temporada en Manchester podría ser uno de los partidos más impredecibles en los últimos años, que dice algo para un juego que a menudo se ha negado a ir al guión.

El hecho de que estas partes se reúnan en la cuarta semana de la temporada e inmediatamente después de un descanso internacional contribuya a la incertidumbre, y ninguno de los gerentes se sentirá particularmente cómodo esta semana.

Ruben Amorim ha sobrevivido a la amenaza inmediata a sus perspectivas laborales y un cambio en Old Trafford parece ser mucho más probable por su renuncia que su renuncia, pero United claramente aún está bajo presión, a pesar de esa victoria que defiende los nervios contra Burnley.

Al menos levantó esa victoria sobre el Manchester City, que ha visto el impulso desaparecer del día de apertura en derrotas a Tottenham y Brighton.

Pep Guardiola necesita aquí para organizar cosas, pero para el domingo se enfrenta a algunas decisiones de selección importantes, y tiene que esperar la idoneidad de algunos hombres importantes. Estas son las tres opciones más grandes que tiene que tomar, y el resultado puede determinar cómo aborda el Día del Derby de Blues.

Donnarumma vs Trafford

Gianluigi Donnarumma todavía tiene que entrenar con sus nuevos compañeros de equipo después de una reubicación de £ 26 millones de París St-Germain el día de la fecha límite, y probablemente solo obtendrá dos o tres sesiones para el Día del Derby.

¿Guardiola lo arroja a la espalda? Si tuviera que ver con una pizarra limpia en una pizarra limpia el domingo, Donnarumma, de 26 años, probablemente recibiría la llamada para James Trafford, de 22 años.

La presencia del italiano en la meta podría cambiar la forma en que juega la ciudad, de su capacidad para jugar desde la parte posterior hasta la posición de los cuatro traseros, que se han acostumbrado a jugar una línea alta para Ederson y esta temporada, Trafford.

Guardiola podría apoyar la continuidad y la conciencia de Trafford, o ir por Donnarumma y Bank en el italiano posiblemente producir un gran momento en la portería.

Lewis vs Nunes

De vuelta es un dilema constante para la ciudad esta temporada. Rico Lewis comenzó los dos primeros juegos de la campaña antes de que Matheus Nunes regresara a Brighton y produjera una exhibición no convincente.

Lewis es la mejor opción cuando la ciudad es dominante en posesión, pero los signos de interrogación son sobre su fisicalidad y militancia. Nunes es la opción más poderosa.

¿Para qué tipo de juego piensa Guardiola? Nunes sentiría una probable selección contra el equipo de gigantes del Arsenal, pero esta es una decisión más difícil. Ir por Lewis sería la elección valiente, pero él es el mejor jugador de fútbol y la ciudad para buscar controlar y dominar una asociación mediocre.

Marmoush vs Doku

Los objetivos son el orden del día en el ataque, y no solo de Erling Haaland. La ciudad necesita desesperadamente a alguien para realizar y compartir la carga con los noruegos.

El empleado más probable es Omar Marmoush, quien recientemente recibió siete en la Premier League después de sus £ 59 millones en la temporada media de Eintracht Frankfurt.

El egipcio no reemplazará a Haaland, pero podría tomar el lugar de Jeremy Doku a la izquierda. Marmoush no es tan sorprendente como Doku, pero marcará más goles.

Doku, sin embargo, puede llevar a la pirotecnia con él y debe tener confianza, ha anotado dos veces y ha recibido una asistencia en la victoria 6-0 de Bélgica contra Kazajstán. Doku tiene que agregar goles a su juego y, aunque es un riesgo que esto suceda en el Día del Derby, este podría ser el momento de correr el riesgo, especialmente con el potencial de espacio detrás de los aleros de United.