Rodri dejó servicio internacional con España e inmediatamente comenzó a hablar con un traslado de Manchester City al Real Madrid.

Rodri se dirige a la aptitud completa para el Manchester City

Manchester City tendrá que acostumbrarse a esto. Cada vez que Rodri se conecta con el equipo nacional español durante los próximos tres meses, pueden esperar que aparezca una especie de esquina del Real Madrid.

De hecho, probablemente son cuatro meses de neumáticos Madrid con el ganador de Ballon d’Or de 29 años, dado que España tiene internacionales en septiembre, octubre y noviembre, y luego en la ciudad de Bernabéu en diciembre.

Por el momento no habrá demasiada preocupación por el Etihad, pero este es un libro de jugadas bien conocido para ECHT. Identifique a un jugador al que le gusten, olfaten el indicio de un problema de contrato y establece las ruedas que se mueven en los medios.

El elemento inusual aquí es que parece que gran parte de esto comenzó poco después de que Real tuvo mucho respeto por Rodri, el juguete del cochecito arrojó después de que la ciudad derrotó al mediocampista Vinicius Jr al globo d’Or. En una oleada de pique, Real sacó a todos los representantes de la ceremonia.

Pero cuando el mediocampista hizo una ronda de entrevistas en noviembre después de ganar el premio individual, se le preguntó sobre el interés potencial de Real. Dio una respuesta matizada, incluida la oportunidad de completar su carrera en Inglaterra, cómo City como club era «espectacular» en y al lado del campo, y en general cuán feliz estaba.

En Madrid, esta línea obtuvo la mayor tracción: «Está claro que cuando Madrid, el mejor y más exitoso club de la historia, llamas, es un honor. Siempre tienes que prestar atención».

Desde entonces, ha habido mucha especulación en la capital española. Rodri está en los últimos dos años de su contrato, que es una posición inusual para uno de los mejores jugadores del mundo, pero nuevamente, hay circunstancias atenuantes. Solo regresa a la aptitud completa después de haber sufrido una lesión del ligamento cruzado delantero hace un año y volver a su mejor momento después de que un problema tan importante nunca sea fácil.

Puede entender por qué City está esperando ver a Rodri regresar a sus mejores niveles antes de completar un nuevo acuerdo. El jugador le gustaría demostrar que puede hacerlo exactamente, para asegurarse de obtener el mejor contrato posible. Acaba de cumplir 31 años cuando termine su acuerdo actual, por lo que este contrato es probablemente el último día de pago importante de su carrera.

Hasta que se haya firmado ese acuerdo, la especulación sobre Madrid continuará, al igual que con el servicio internacional esta semana, cuando se le pidió a Rodri que podría venir al club.

«Ya lo hice saber. Espero que pueda estar en el club en el futuro porque es un gran jugador», dijo. «Pero por ahora entiendo que él solo proviene de una lesión a largo plazo y que quiere pagar la confianza que han puesto en el club».

City ciertamente ha puesto su fe en Rodri, y no ha hecho nada para agregar al volumen sobre el interés de la capital española, pero es poco probable el ruido de los próximos meses.

