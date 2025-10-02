Man City se detuvo por brutal varminga en Ganluigi Donnarumma Sparks Melee

Manchester City no estaba contento porque Mónaco los acopló dos veces para dejar caer dos puntos en la Liga de Campeones

«La canción de los jugadores de Manchester City 16 pateó a un oponente en la cabeza mientras intentaba tocar el balón».

Cuando Var lo expresa de esa manera, como en el Stade Louis II el miércoles por la noche, es difícil discutir. Además de este cerdo, habrá suficiente argumento.

Nico González parecía haber ganado la pelota cuando golpeó su pie para borrar un tiro libre, mientras que City miró su ventaja de 2-1, solo para que Eric Dier rodara en el piso y el árbitro que se enviara a la pantalla para ver que había habido contacto. El ex defensor de Tottenham recogió y envió a Gianluigi Donnarumma la forma incorrecta de frenar la acusación de la ciudad.

Un desolado Erling Haaland malvado fuera del campo y sintió que sus dos goles deberían haber sido suficientes para ver a City en la línea. Dos goles de solo siete primera mitad lo llevaron esta temporada a 17 en 10 juegos para clubes y países, incluso si Europa no está preocupada por la ciudad, pero esta temporada las alarmas sobre Haaland deberían sonar.

El objetivo del objetivo noruego ya es aterrador, y también anota goles que normalmente no maneja. La pierna telescópica para meter en el primer partido después de un hermoso chip de centro de Josko Gvardiol es un activo frecuente para él, pero fue el objetivo que la ciudad trajo nuevamente ante el resto después del ecualizador bien afectado de Jordan Taze, que estaba intrigante.

Phil Foden produjo una de sus carreras mazes, pero solo pudo poner el balón para Nico O’Reilly en la línea de toque izquierda, y se tocó y condujo en una cruz al centro de la caja. Desde un comienzo de pie, Haaland saltó como el mejor salmón noruego y colgó en el estilo Air Cristiano para poner la ciudad en el frente nuevamente.

Los encabezados no son realmente el poder de Haaland, pero ha trabajado duro para mejorar y la temporada comenzó con una serie de resultados impresionantes. Se podía ver cuánto disfrutaba el segundo gol debido a la forma en que se volvió hacia los fanáticos de la ciudad ambulante sacudiendo su puño mientras caminaba de regreso al medio.

Los objetivos de Haaland enmascararon un viaje nervioso a Mónaco para los visitantes súper ricos, donde el equipo local causó muchos problemas a pesar de que fueron destruidos por lesiones. Gianluigi Donnarumma tomó una salvación inteligente para mantener el liderazgo de la ciudad.

Una excelente parada en el otro extremo impidió que Haaland obtuviera un tercero y Mónaco finalmente fue recompensado por su perseverancia, aunque en circunstancias controvertidas. El final trajo el caos antes de que se diera la penalización, donde el árbitro Jesús Gil Manzano tuvo que dejar su primer intento de mirar hacia atrás en la decisión después de que Donnarumma había alimentado un cuerpo a cuerpo.

Los jugadores de Mónaco estaban furiosos porque el italiano había traído el balón a la ciudad con él, y al recuperarlo, crearon escenas enojadas de ambos bancos. Se entregaron dos tarjetas rojas en los refugios y Bernardo Silva fue reservado antes de que se pudiera tomar la penalización.

Guardiola y el Capitán Silva reconstruyen la mentalidad de los sobrevivientes conmocionados de la temporada pasada, mientras tratan de enseñar a los nuevos reclutas de los £ 350 millones gastados los altos estándares esperados en Etihad este año.

Haaland, que canceló su propio bar debería ayudar, pero por ahora la ciudad sigue siendo un camino de distancia donde quieren estar.

