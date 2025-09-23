Man City se detuvo más jóvenes: ahora está listo para ser desatado por Pep Guardiola

Manchester City hará una serie de cambios en su equipo para Huddersfield y Divine Mukasa podría ser uno de los beneficiarios más importantes.

Divine Mukasa Play para Manchester City en Palermo

Pep Guardiola tenía un equipo demasiado grande. La entrada de los conjuntos de enero trabajó para estabilizar al equipo en medio de su crisis de lesiones, pero a medida que más jugadores regresaron, tomó algunas decisiones incómodas para los días de partidos.

El jefe de Manchester City cree que se necesita un grupo más pequeño para la competitividad y la confianza, con todos los que sienten que no son un miembro valioso del grupo con la posibilidad de jugar cada semana para perder la motivación y no presionar a sus compañeros de equipo como resultado. Después de haber ganado lo que ha ganado, hay evidencia suficiente para apoyar la teoría.

Sin embargo, significaba que al comienzo de la ventana de verano Guardiola, City firmó a otros cuatro jugadores que llamaron a no incluir a los jóvenes en su equipo para la Copa Mundial del Club. El verano suele ser la mejor oportunidad para que los jugadores de la academia se consigan para el gerente, pero esta vez no había ninguna posibilidad.

Además del único amistoso en la pretemporada, donde a pesar de un equipo que aún tenía que ser cortado, Guardiola decidió grabar Divine Mukasa, un joven atacante tímido para su 18 cumpleaños durante algunas semanas en ese momento. Mukasa se enfrentó a Palermo en la segunda mitad e impresionó, incluido un buen juego de enlace para un gol de un Tijjani Reijnders.

Guardiola estaba lo suficientemente feliz como para que cuando se encontrara con más lesiones en el primer teatro al comienzo de la temporada, Phil Foden, Rayan Cherki y Savinho estaban ausentes, llamó a Mukasa y Ryan Mcaidoo y Reigan Heskey para entrenar con el equipo. Mukasa ha estado en el banquillo durante los últimos tres juegos, contra United, Napoli y Arsenal, y hará su debut senior en Huddersfield.

El hecho de que se haya visto a Mukasa es, entre otras cosas, un guiño a su estilo y capacidad para asumir riesgos de objetivos. City se derrumbó de los cuartos de final de la UEFA Youth League a un ganador de último minuto después de que Mukasa había tratado de ser demasiado inteligente desde el punto de penalti, pero en la ronda anterior los había obtenido con un Panenka del lugar que golpeó el bar y rebotó sobre la línea.

Era productivo con objetivos y asistencias para jóvenes menores de 18 años la temporada pasada, y fue a juegos y clubes a la puerta de la ciudad en el verano y quería que lo prestan. Se les dijo a las partes rechazadas que lo buscaban cerca del primer equipo.

Sin embargo, seguir rápidamente es solo una consecuencia de un retraso. Mukasa llegó a Onder-18 desde West Ham en 2023, en realidad se retrasó un año en lugar de ser empujado a menores de 21 años, como la mayoría de su grupo de edad para construir su ritmo y confianza.

«Los primeros seis meses fueron difíciles, especialmente con City que jugó de una manera tan diferente y los altos estándares del club», dijo a Manchester Evening News en abril. «No solo me acostumbré al club, fue el personal el que se acostumbró a mí, lo que mis atributos estaban tratando de ayudarme a optimizarlos. Fue un poco difícil, acostumbrarse al sistema y ajustarlo un poco también ayudó.

«Era esa sensación de libertad que tuve en mi club anterior. No lo entendí al principio, pero eso es, por supuesto.

«Hice el trabajo que se esperaba de mí, me quedé atrás. Se esperaba que dominara un poco más esta temporada, ayudara al equipo. Creo que hice eso, ha sido una buena temporada. Por mi propia confianza y relación que he construido con los gerentes, ayudé mucho todo el tiempo».

El tiempo de Mukasa con los menores de 21 años esta temporada ya ha sido golpeado por su participación en el primer equipo. Pero mientras se está preparando para jugar para Guardiola en Huddersfield, el adolescente se ha endurecido en la parte delantera del gerente del gerente que tiene razón en las oportunidades.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.