Lesión por la Manchester City la última antes del partido de la Premier League con Brentford

El talismán del Manchester City Rodri fue reemplazado en el letrero de la hora contra Mónaco

El jefe de Manchester City, Pep Guardiola, reportó una actualización positiva en su equipo antes del viaje de la Premier League a Brentford el domingo.

City lanzó la ventaja en la Liga de Campeones dos veces el miércoles por la noche y retiró 2-2 con Mónaco con el equipo local en la fase final desde el punto de penalti.

Pero a pesar de la caída de dos puntos, los Blues llevaron su carrera invicta a seis juegos en todas las competiciones y esperan expandir eso a Zeven en Brentford antes del descanso internacional.

El equipo de Guardiola entrenará el viernes por la tarde, pero el jefe de la ciudad confirmó que «todos terminaron sin problemas», después del partido de Mónaco, que elevó el prospecto de Rodri este fin de semana después de que el mediocampista fue retirado en Francia.

City debe continuar manejando las actas del jugador de 29 años, ya que Guardiola no siente que Rodri pueda jugar tres juegos por semana en este momento. Aquí están las noticias más recientes de la ciudad.

Vara

Lesión: Rodilla

El español jugó contra Mónaco y completó 60 minutos. Guardiola advirtió que el jugador de 29 años actualmente no está en condiciones de jugar lo suficiente como para jugar tres juegos en una semana después de que sintió dolor en la rodilla después de haberlo hecho exactamente este mes. Pero después del juego, el líder de la ciudad fue positivo en su estrella y Guardiola repitió eso el viernes.

Fecha de devolución potencial: Brentford (a), 5 de octubre

Abdukodir Khusanov

Lesión: Desconocido

El internacional de Uzbekistán había hecho el lado correcto de su propio lugar en las últimas semanas con tres aperturas consecutivas en esa posición. Pero fue forzado durante el resto en el sorteo con el Arsenal y probablemente no regresará para el descanso internacional.

Fecha de devolución potencial: Everton (h), 18 de octubre

Omar Marmoush

Lesión: Rodilla

Marmoush sufrió una lesión en el cuarto minuto del sorteo sin rumbo de Egipto con Burkina Faso en septiembre, trató de continuar, pero fue retirado cinco minutos después.

Regresó a El Cairo en muletas y se sometió a un escaneo en Egipto para evaluar el alcance del daño. Desde entonces, City ha confirmado que el jugador de 26 años saldrá durante unas semanas y, aunque tenían la esperanza de poder regresar antes del descanso internacional, es comprensible que se centre en la competencia del Everton cuando la Premier League regrese de uniudómetro de dos semanas.

Fecha de devolución potencial: Everton (h), 18 de octubre

Rayan Cherki

Lesión: Hermético

El internacional francés regresó a la capacitación con City el martes, pero aún no está listo para regresar y no viajó para el partido de Mónaco. Tampoco será arriesgado para el viaje de fin de semana a Brentford, la opinión en la ciudad sigue siendo que la colisión con los Toffees es más probable que regrese una fecha de regreso dos semanas después.

Fecha de devolución potencial: Everton (h), 18 de octubre

Rayan Ait-Nouri

Lesión: Soltero

Ait-Nouri sufrió una lesión en el tobillo en las primeras etapas de su debut en el hogar contra Tottenham,

La firma de verano de £ 31 millones de Wolves jugó contra Brighton, pero no le gustó el equipo de Argelia para sus calificaciones de la Copa Mundial contra Botswana y Guinea a principios de este mes.

No se espera que el argelino regrese a la capacitación lo antes posible hasta el final de las vacaciones internacionales de octubre. Eso posiblemente podría ponerlo en el marco para enfrentar a Everton mientras busca un regreso a la acción el próximo mes.

Fecha de devolución potencial: Everton (h), 18 de octubre