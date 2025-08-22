Man City recibió una lesión para Tottenham, pero dos jugadores regresan

Manchester City puede darle la bienvenida a Phil Foden y Rodri a su equipo para el juego del Tottenham, pero todavía se pierde cuatro

Phil Foden es nuevamente contrario a los espuelas

Rodri y Phil Foden están listos para enfrentarse a Tottenham después de perderse el partido inaugural de Manchester City de la campaña de la Premier League. La pareja estaba en las gradas para la victoria por 4-0 en Molineux después de una pretemporada perturbada.

Rodri estuvo fuera durante seis semanas después de la Copa Mundial del club con una lesión en la ingle contra Al Hilal, y solo comenzó el equipo nuevamente en las últimas semanas. Foden había parecido agudo en la pretemporada, pero golpeó el tobillo para el partido de pretemporada en Palermo este mes y no viajó con el equipo para esa victoria sobre Sicilia.

Guardiola dijo que podrían haber evitado ambos en los lobos, pero que fueron omitidos por menos ajuste que todos los demás. Después de esta semana no más contratiempos, están disponibles para los Spurs el sábado.

«Rodri y Phil estaban fuera para el último juego, pero solo por la falta de entrenamiento y ritmo: no viajaron a Palermo y los otros niños tenían una pretemporada completa que lo hicieron. No pudieron hacer 90 minutos, pero estaban listos y están listos para mañana», dijo.

«Solo quiero la consistencia de Rodri. No tengo dudas sobre su potencial, hasta ahora es el mejor jugador del mundo. En unos meses elegiremos uno nuevo.

«No tengo dudas, pero solo quiero consistencia de entrenamiento, juegos y minutos y después de que todo esté bien».

Si ese regreso estimulará la ciudad, y ejerce más presión sobre el equipo con competencia por lugares con dos que deberían omitirse como Foden y Rodri, los Blues seguirán sin cuatro jugadores para su primer partido en casa de la Premier League.

Savinho todavía se describe como herido en el interés de transmisión de los Spurs, Mateo Kovacic está fuera hasta octubre después de su operación de Aquiles, Marcus Bettinelli ha acumulado una lesión en la pretemporada y Josko Gvardiol no es próxima vez. El croata fue entrenado esta semana, pero todavía es demasiado temprano para que regrese.

