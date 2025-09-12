Bernardo Silva es de un contrato en el Manchester City el próximo verano, pero su futuro fue interrogado por las elecciones presidenciales del Benfica.

Bernardo Silva está cubierto para regresar al Benfica y el club lo quiere tan pronto como enero

El Capitán Bernardo Silva de Manchester City está en el centro de una batalla por la presidencia del antiguo club Benfica, con su futuro en el Etihad después de enero.

Silva fue nombrado capitán de la ciudad en el verano, pero fue en el último año de su contrato y pareció mostrar durante la Copa Mundial del Club que había tomado la decisión de abandonar el club en 2026.

El jugador de 31 años está en el Etihad en su novena temporada y se ha asociado con los movimientos en los últimos años, después de haber mostrado interés en buscar un nuevo desafío.

Pep Guardiola acaba de ser nombrado capitán y quiere mantener al mediocampista portugués al menos la temporada, pero el candidato presidencial del Benfica João Noronha Lopes ha hecho dudas sobre esto después de haber expresado su deseo de firmar a Silva.

Noronha Lopes confía en traerlo de regreso al club de su hijo si ganara las elecciones el 25 de octubre, pero también dijo que era de la opinión de que el acuerdo podría cerrarse en enero, y el Benfica Stad pagaba una tarifa para firmar al Internacional Portugal.

«Sí, confirmo que un contrato está esperando a Bernardo Silva», dijo Noronha Lopes, quien es la favorita para ganar las elecciones.

«Y realmente quiero traerlo en enero. Él personifica todo lo que quiero para el Benfica: identidad, una cultura ganadora, y es un gran Benfiquista. Y puedo garantizar que no nos detenemos aquí».

La especulación surgió después de que el entrenador del Benfica Bruno Lage dijo que creía que Silva «pronto» regresaría al club donde llegó por las filas, aunque se fue a Mónaco después de solo tres primeros equipos.

«Sin querer entrar en el lado político, por lo que sé sobre Bernardo y su motivación, pronto será un jugador del Benfica, independientemente del presidente», dijo Lage.

La especulación será una distracción inútil para City y su capitán, mientras intenta volver a encarrilar su campaña, después de haber perdido dos de sus tres primeros partidos de la Premier League.

Silva comenzó con dos de esas competiciones como capitán. Guardiola lo nombró en el verano después de entregar algunas evaluaciones de marchitamiento de los esfuerzos del equipo la temporada pasada, cuando terminaron terceros en la Premier League, perdieron ante Crystal Palace en la final de la Copa FA y fueron abandonados de la Liga de Campeones en la ronda de play-off.

«Lo elegí por una razón», dijo Guardiola sobre el nombramiento de Silva. “En la última temporada, cuando estábamos en grandes, grandes problemas, él siempre estaba allí.

«Siempre estuvo allí, entrenando todos los días, agotados. Solo teníamos 13, 14 jugadores más la academia al mismo tiempo y cada tres días perdíamos un juego, y él siempre estaba allí. Él es el jugador en mi período menstrual aquí que jugó la mayoría de los minutos, por lo que siempre ha estado disponible. Por su generosidad cuando no juega, siempre es una gran sonrisa, siempre intentando ayudar.

«Jugó a la izquierda, de regreso, extremo, con mediocampista. No importa qué posición, siempre pensando lo mejor para el equipo. Con todos sus atributos dije que sería un buen capitán. Y ha sido un verdadero, muy buen capitán».

Guardiola siempre hubiera esperado que el nombramiento fuera a corto plazo, pero podría lanzar sus planes, por supuesto, si su capitán ahora es objeto de un intento de transferencia en enero.

