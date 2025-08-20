Man City recibió dos nuevas fechas para concursos como la declaración de lanzamiento de la Premier League

El vuelo superior de la máxima categoría del Manchester City ha sido confirmado con las selecciones de TV anunciadas

Manchester City vio dos juegos moverse para la cobertura deportiva de Sky en octubre

Manchester City ha visto dos primeros partidos en movimiento después de que la Premier League confirmó las selecciones de televisión de octubre.

Los Blues, que abrieron la temporada con una victoria por 4-0 en Wolves el sábado, comienza en octubre con un viaje a Brentford el domingo 5 de octubre (4.30 pm). Ese juego se muestra en vivo en Sky Sports.

El día de la ciudad de la ciudad en Aston Villa también recibió un bloqueo del domingo, donde ese partido ahora comienza el domingo 26 de octubre a las 2 p.m. Esa competencia se trasladó debido a los compromisos de Villas Europa League el jueves. La colisión del Villa Park también se muestra en Sky Sports.

El otro partido de la ciudad en octubre comenzará un sábado por la tarde a las 3 p.m., en casa en Everton el 18 de octubre.

City juega a Tottenham este fin de semana en su primer juego en casa de la nueva campaña. (12.30 pm).

Octubre Luminarias de la Premier League en su totalidad

Viernes 3 de octubre20:00 BST AFC Bournemouth v Fulham (Sky Sports)

Sábado 4 de octubre12:30 BST Leeds v Spurs (TNT Sports) Arsenal v West Ham Everton v Crystal Palace Man Utd contra Sunderland 17:30 BST Chelsea en Liverpool (Sky Sports)

Domingo 5 de octubre14:00 BST Aston Villa v Burnley (Sky Sports) 14:00 BST Newcastle v Nott’m Forest (Sky Sports) 14:00 BST lobos contra Brighton (Sky Sports) 16:30 BST Brentford contra Man City (Sky Sports)

Sábado 18 de octubre12:30 BST Nott’m Forest contra Chelsea (TNT Sports) Brighton v Newcastle Burnley v Leeds United Crystal Palace contra AFC Bournemouth Man City v Everton Sunderland v lobos 17:30 BST Fulham v Arsenal (Sky Sports)

Domingo 19 de octubre14:00 BST espuelas contra Aston Villa (Sky Sports) 16:30 BST Liverpool v Man Utd (Sky Sports)

Lunes 20 de octubre20:00 BST West Ham v Brentford (Sky Sports)

Viernes 24 de octubre20:00 BST Leeds v West Ham (Sky Sports)

Sábado 25 de octubre12:30 BST Brentford contra el Liverpool (TNT Sports) Arsenal V Palacio de Cristal Chelsea en Sunderland Newcastle en Fulham 17:30 BST Man Utd contra Brighton (Sky Sports)

Domingo 26 de octubre14:00 AFC Bournemouth v Nott’m Forest (Sky Sports) 14:00 GMT Aston Villa v Man City (Sky Sports) 14:00 GMT Wolves v Burnley (Sky Sports) 16:30 GMT Everton V Spurs (Sky Sports)