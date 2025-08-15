Man City recibe un impulso de entrenamiento triple para el primer partido de la Premier League

Manchester City se está preparando para su primer partido de la temporada de la Premier League y hubo suficiente para ser positivo sobre el jueves

Pep Guardiola y Rodri

Ederson entrenó el jueves con Manchester City en medio de los informes actuales que lo conectan con un movimiento del club. Se ha afirmado que el portero estuvo de acuerdo con Galatasaray en una transferencia en esta ventana con un acuerdo que se dice que está cerca.

La ciudad insiste en que no quieren perder el número 1 de Pep Guardiola y dijo a principios de semana que no habían recibido ninguna oferta para él. El hecho de que estuvo involucrado en la sesión que se preparó para los lobos el sábado debería verse como un positivo para el club si se esfuerzan por mantenerlo en el club.

Phil Foden también estuvo involucrado después de perderse el viaje a Palermo la semana pasada con un golpe en el tobillo. Foden está decidido a regresar a su mejor momento esta temporada después de sufrir con agotamiento mental y físico el año pasado, de modo que tuvo una sombra del jugador que había sido.

Sin embargo, solo puede volver a la forma perdiendo lesiones, por lo que su participación en la sesión del jueves se ha continuado por su disponibilidad para el primer partido de la temporada de la Premier League.

Foden fue uno de los equipos ganadores el jueves, que también contenía Ballon d’Or Winner Rodri. Guardiola enfatizó la semana pasada que el jugador probablemente no estará completamente en forma hasta después de la primera ventana internacional, incluso si espera darle minutos en las primeras tres semanas.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Rodri comenzó el equipo nuevamente la semana pasada, pero se quedó en casa mientras volaban a Italia para su única temporada anterior, amigable. Tenerlo en sesiones ahora que han regresado, indica que no ha habido más contratiempos con su regreso de una lesión grave.

«Rodri mejora, pero ha tenido una gran lesión en el último juego contra Al Hilal. Ha entrenado mejor en los últimos días, con suerte después de que el descanso internacional sea cuando estará realmente en forma», dijo Guardiola hace una semana.

«Esperemos que pueda jugar durante unos minutos en estos juegos, pero lo importante es que no tiene dolor porque no queremos que este Rodri vuelva lesionado.

«Intentamos desesperadamente evitar eso. Ha entrenado las dos últimas sesiones con nosotros y eso es bueno».

Compatación – Man City Guía de pre -temporada 2025/26 La cuenta regresiva está en camino a la campaña de la Premier League de 2025/26, y nuestra guía para la temporada es la forma ideal de prepararse para la acción que ocurre. ¡Además de un análisis y opinión en profundidad sobre su club, pusimos la atención en cada equipo que lucha por la gloria superior o simplemente sobrevive en la competencia más dura del mundo! También una guía completa para luminarias, para que no te pierdas un juego en el que será una temporada emocionante. Compra tu copia ahora

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de mirar nuestro podcast de Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.