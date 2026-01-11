Man City recibe un impulso de AFCON y la estrella ahora regresa a tiempo para el choque con Man United

El Manchester City se enfrentará al Manchester United en un partido de gran éxito en Old Trafford el próximo sábado, y se espera que el equipo de Pep Guardiola reciba a un jugador para el partido.

El lateral izquierdo del Manchester City, Rayan Ait-Nouri, regresa para el derbi de Manchester. (Imagen: Getty Images)

El Manchester City está listo para recibir un impulso con Rayan Ait-Nouri regresando de la Copa Africana de Naciones después de que Argelia fuera eliminada por Nigeria en cuartos de final el sábado.

Ait-Nouri, que fichó por el City en un traspaso de £31,8 ​​millones procedente de los Wolves el verano pasado, participó en cada uno de los cinco partidos de Argelia en el torneo de Marruecos, jugando 90 minutos contra Nigeria.

Sin embargo, el jugador de 24 años no pudo ayudar a su país a llegar a las semifinales, ya que sufrió una derrota por 2-0 y quedó eliminado de la competición en los últimos ocho partidos. Victor Osimhen, del Galatasaray, y Akor Adams, del Sevilla, marcaron para el equipo nigeriano repleto de estrellas, que cuenta con varios jugadores de la Premier League en su plantilla.

Pero para Ait-Nouri, el plan ahora es regresar a Inglaterra y estar disponible para el City en un futuro próximo. Si bien no está claro si regresará a tiempo para el partido de ida de la semifinal de la Copa Carabao del martes contra el Newcastle United, se espera que participe en el derbi del próximo sábado contra el Manchester United.

Ait-Nouri, que ha tenido un comienzo difícil en el Etihad Stadium desde su salida procedente de los Wolves, se perfila para competir contra Nico O’Reilly y Nathan Aké por el puesto de lateral izquierdo en el equipo de Pep Guardiola. El ex jugador del Angers ha sido titular en sólo cuatro partidos con el City después de sufrir lesiones, problemas de forma y de forma.

Después de encadenar una serie de partidos para Argelia en la AFCON, Ait-Nouri podría estar a punto de tener la oportunidad de brillar con el City. Los hombres de Guardiola se encuentran actualmente en medio de un encuentro caótico, con el City aún teniendo cinco partidos antes de finales de enero, lo que significa que podría ser necesario todo el equipo.

Rayan Ait-Nouri regresará al Man City después de que Argelia fuera eliminada de la AFCON. (Imagen: Getty Images)

Un jugador que ahora no volverá con el City contra el United es Omar Marmoush, después de que Egipto reservara su lugar en las semifinales de la AFCON con una victoria por 3-2 contra Costa de Marfil el sábado. Marmoush anotó el primer gol de Egipto en un thriller de cinco goles en Agadir para preparar el enfrentamiento contra Senegal el miércoles.

La salida de Costa de Marfil del torneo hará que Amad regrese al United antes del partido contra el City.

Regresará a los Rojos junto a Bryan Mbeumo después de que Camerún se estrellara contra Marruecos el viernes.

