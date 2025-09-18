Man City recibe un gran impulso de lesiones para los partidos de Napoli y el Arsenal

Manchester City le dio la bienvenida a John Stones al entrenamiento antes de dos juegos importantes esta semana después de su reciente lesión

John Stones

John Stones participó el miércoles en el entrenamiento de Manchester City para alentar al equipo antes de sus competiciones con Napoli y el Arsenal.

El defensor de Inglaterra ha luchado con lesiones durante una gran parte de las últimas dos temporadas y fue al equipo durante seis meses sin a principios de este año. Regresó en agosto para comenzar los primeros tres partidos de la Premier League, solo para retirarse del equipo de Inglaterra con algunas pequeñas molestias.

«Soy un gran admirador de John, su personalidad y su calidad», dijo el entrenador en jefe de Inglaterra, Thomas Tuchel, a principios de este mes. “Por supuesto, puede ser una figura importante, pero debe estar disponible.

«Quiere estar disponible y es uno de los mejores profesionales, por lo que está más molesto en todo esto porque realmente hace todo lo que está en forma y lucha que con estos pequeños problemas de vez en cuando que tomó tiempo de juego».

Ese revés fue suficiente para gobernar piedras del Derby de Manchester, con el medio detrás de no en el equipo para la victoria por 3-0 sobre United el fin de semana. Sin embargo, su presencia en el entrenamiento alimentará la esperanza de que pueda volver al equipo para el partido del Arsenal el domingo, si no Napoli el jueves.

También en el grupo, Kalvin Phillips, quien fue sorprendentemente mencionado este mes en el equipo de la Premier League después de que no había encontrado un club en la ventana de transferencia de verano. Phillips gastó en préstamo la temporada pasada con Ipswich, pero fue operado en el verano, una operación de Aquiles que lo sacó de una pretemporada.

Phillips no fue mencionado en el equipo de la Liga de Campeones, por lo que no es posible desempeñarse contra Napoli, pero puede estar disponible para la selección de los partidos de la Premier League, comenzando con el Arsenal el domingo.

Tres jugadores de la Academia también participaron en el entrenamiento del primer equipo en el grupo de 25 hombres que estuvieron involucrados en el sol de Manchester el miércoles por la tarde. Divine Mukasa y Stephen Mfuni entrenaron después de su selección en el equipo para el Derby de Manchester, así como el extremo Reigan Heskey.

No hubo otros problemas de lesiones para Guardiola, aunque Omar Marmoush, Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri y Mateo Kovacic han fallado. El gerente dijo el miércoles que Kovacic regresará pronto.

Manchester City en la edición especial de la Liga de Campeones La Liga de Campeones está de regreso, y el Manchester City querrá demostrar que el show decepcionante de la temporada pasada fue solo un error mientras se preparan para aceptar los mejores equipos del continente. Y nuestra edición especial en Manchester Evening News es la guía ideal para el desafío para Pep Guardiola y su lado. Está lleno de funciones y análisis de los blues, perfiles de los 36 equipos que desean llegar a la final en Budapest en mayo, además de cada accesorio en la fase de grupos de esta temporada. Ordene su copia ahora y deje que se entregue directamente a su puerta. A la venta en minoristas independientes seleccionados y supermercados en Greater Manchester por Miércoles 10 de septiembre de 2025. Se aplican el envío global disponible, los costos de envío y el embalaje.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.