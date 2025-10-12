Man City recibe impulso de Erling Haaland mientras Noruega convoca a Sverre Nypan

Erling Haaland dejará temprano su servicio internacional y el delantero estará fresco para el Manchester City cuando se reanude la acción de la Premier League el próximo fin de semana.

Erling Haaland anotó un hat-trick para Noruega contra Israel el sábado

Erling Haaland dejará el campamento noruego antes de su amistoso contra Nueva Zelanda y regresará temprano al Manchester City antes del choque de la Premier League del próximo fin de semana contra el Everton.

Haaland anotó un hat-trick en la victoria del sábado por 5-0 sobre Israel, acercando a Noruega a su primera participación en la Copa del Mundo desde 1998.

El jugador de 25 años falló dos penales al principio del partido y tuvo una segunda oportunidad después del ataque, pero se vio frustrado nuevamente, pero aún así logró un triplete, elevando su cuenta con Noruega a 51 goles en 46 partidos internacionales.

Pero el equipo de Stale Solbakken solo tiene un amistoso para completar su semana internacional, y Haaland es uno de varios jugadores exentos de ese partido y a los que se les permite regresar a sus clubes antes de la reanudación de las tareas domésticas.

Aunque Haaland abandona el campo, hay más interés por el City. Oscar Bobb no sólo es candidato para enfrentarse a Nueva Zelanda, sino que Noruega ha convocado inicialmente al mediocampista de 18 años Sverre Nypan, que se unió a los Blues procedente del Rosenborg este verano por £12,5 millones.

Nypan ha impresionado cuando estuvo cedido en el club de campeonato Middlesbrough esta temporada y fue capitán de la selección sub-21 de Noruega en la derrota amistosa por 4-1 ante España el viernes. El adolescente ahora está en línea para debutar con la absoluta contra los All Whites en Oslo el martes.

Un comunicado de la Federación Noruega de Fútbol dice: «Sebastian Sebulonsen está en la selección de Noruega, él y Sverre Nypan participan en el entrenamiento de hoy.

«Los jugadores con calendarios de partidos particularmente apretados regresan a casa: Alexander Sørloth, Julian Ryerson, Erling Braut Haaland y Fredrik Bjørkan. Felix Horn Myhre abandona la selección debido a un dolor en el tobillo».

