Man City recibe el primer partido de la Premier League en medio de problemas de lesiones

Manchester City no está en excelentes condiciones en el camino al comienzo de su campaña de la Premier League, pero se enfrentan a dos equipos con sus propios problemas

Rayan Ait-Nouri pudo debutar en Manchester City en el antiguo club lobos (Imagen: AP Photo/John Raoux)

Es justo decir que Pep Guardiola no espera que Manchester City esté cerca de su mejor momento en las primeras semanas de la temporada de la Premier League. Los problemas de lesiones para Mateo Kovacic y Rodri dejan el papel de mediocampo vulnerable nuevamente, mientras que en otra parte del óxido del equipo ha dado prioridad sobre el ritmo de más rutina.

Guardiola normalmente anhela la oportunidad de trabajar con sus jugadores en el campo de entrenamiento, pero ha rechazado la oportunidad de hablar en las últimas semanas preguntándose en voz alta si el equipo ha jugado suficientes partidos amistosos. Un partido detrás de Mil cerrado contra Preston y el viaje desde el sábado hasta Palermo es considerablemente menos que otros equipos.

Por supuesto, estaba la Copa Mundial del Club a principios de verano, aunque Guardiola habló con un arrepentimiento de que no habían ido más allá. Su salida de choque a Al Hilal en los últimos 16 les robó al menos un día de pago más lucrativo, y lo que es más importante para el gerente la oportunidad para que el equipo gele y construya relaciones en y al lado del campo.

En cambio, se derrumbaron contra sus oponentes sauditas y serios signos de interrogación si resolvieron esa humedad que se había mantenido la temporada pasada. Si City intenta no aumentar las expectativas de los primeros tres juegos, al menos pueden consolar que todo no ha sido brillante para sus primeros oponentes.

Los lobos han perdido a Rayan Ait-Nouri y Matheus Cunha de City y United, respectivamente, y sus partidos amigables han visto dos sorteos y cuatro derrotas de seis juegos sin victorias. Molineux siempre ha sido un lugar difícil para la ciudad, pero no se elevarán contra un grupo seguro el sábado.

Luego está Tottenham, quien seguramente encontrará una nueva forma de obtener los tres puntos inexplicablemente, pero en realidad ha visto cambios y contratiempos considerables. El Capitán Hijo Heung-Min se fue y James Maddison ha cruelmente una lesión de LCA que significa más trabajo para el nuevo entrenador Thomas Frank, mirando su marca en un grupo que había prometido ser Postecoglou.

Derrotaron al Arsenal en un amistoso, pero Harry Kane perdió una penalización en su partido más reciente y Bayern todavía ganó 4-0. El miércoles por la noche competirán contra Paris Saint-Germain en la Supercopa en un partido que durante mucho tiempo se ha predicho como una nueva derrota.

Nada de eso significa que las huellas o los lobos comienzan a rodar para la ciudad, con ambas competiciones que han sido difíciles en los últimos años. Sin embargo, dado que los Blues no tenían control sobre sus luminarias, podría haber sido mucho peor si Guardiola intenta sobrevivir las primeras semanas, mientras que su equipo acumula la fluidez y la aptitud que necesitan para las esperanzas de que una temporada larga esté adelante.

