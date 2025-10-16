Man City recibe el aliento de Claudio Echeverri, pero el tiempo corre: «se beneficiará»

El centrocampista del Manchester City Claudio Echeverri no ha tenido un gran comienzo de año de cesión en el Leverkusen

Claudio Echeverri

La marcha de Claudio Echeverri al Leverkusen no ha empezado como le hubiera gustado. El joven del Manchester City ha jugado sólo 82 minutos en una temporada decepcionante hasta el momento tanto para el jugador como para el club.

Leverkusen comenzó horriblemente, despidiendo al nuevo entrenador Erik Ten Hag después de sólo tres partidos para que la era post-Xabi Alonso tuviera el peor comienzo posible. El nuevo entrenador Kasper Hjulmand ha estabilizado el barco, aunque Echeverri no ha podido abrirse camino en el equipo.

Esto está muy lejos de lo que parecía el fichaje en verano, cuando le regalaron la camiseta con el número 9 y habría presionado para que Florian Wirtz tuviera minutos en el equipo. En cambio, ha desempeñado un pequeño papel ya que se dio preferencia a otras llegadas de verano.

No es la situación que el City habría deseado para un adolescente que impresionó tanto a Pep Guardiola que debutó desde el banquillo en la final de la Copa FA. Hubo mucho interés en el creador de juego en el verano, por lo que al City no le faltaron opciones mientras intentaban conseguirle el mejor movimiento posible.

El caótico comienzo de temporada del Leverkusen no puede haber ido bien, ni tampoco la presencia continua de Echeverri al margen mientras el equipo se ha estabilizado. Sin embargo, las declaraciones del director deportivo Simon Rolfes esta semana dan esperanzas al jugador de una mayor implicación.

«El equipo primero debe adquirir estabilidad defensiva para jugar un fútbol dominante», dijo a Kicker. «Cuanto más logremos esto, más se beneficiarán Claudio (Echeverri) y otros jugadores de ataque».

Eso es más positivo, aunque el tiempo corre. El City no quiere ver a Echeverri sin uso cuando Leverkusen visite al Etihad en la Liga de Campeones en noviembre y es posible que tenga que evaluar sus opciones en enero si la situación no mejora.

El propio jugador también debe pensar qué es lo mejor. El City está planificando a largo plazo con Echeverri, pero él tiene los ojos puestos firmemente en un papel para Argentina en la Copa del Mundo del verano.

Si el joven de 19 años quiere conseguir lo que quiere, necesita jugar más en los meses previos y eso es más urgente que cualquier cosa que tenga que ver con el City.

Leverkusen ha abierto la puerta al cambio, pero debe ocurrir con bastante rapidez para darle a Echeverri y al City lo que quieren en los próximos nueve meses.

