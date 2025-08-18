Man City puede haber tomado solo un juego para encontrar un reemplazo ‘increíble’ de £ 46.3 millones de Kevin de Bruyne

Manchester City se veía excelente en su victoria por el día de apertura 4-0 sobre los lobos en Molineux.

Tijjani Reijnders celebra anotar contra los lobos (Imagen: 2025 Getty Images)

La actuación de Tijjani Reijnders fue elogiada como «absolutamente sensacional» por el ex capitán de Newcastle e Inglaterra Alan Shearer.

También llamó al holandés una ‘pesadilla absoluta para jugar’ y la pareja del mediocampo de los lobos, Andre y Joao Gomes, ciertamente no estarán en desacuerdo.

La carrera sin parar de Reijnders, con y sin la pelota, en Molineux fue increíble e incluso para lidiar con 37 juegos, difícilmente estará bajo presión sobre la pareja brasileña para pararse en una mejor exhibición en el mediocampo durante toda la temporada.

Shearer, mientras trabajaba en la competencia de la BBC del día, calificó la ‘actuación perfecta en el mediocampo’ y el ex mediocampista del AC Milan ha establecido el listón alto para el resto de la campaña.

Cuando firmó para City, el director de fútbol Hugo Viana advirtió que solo sería mejor bajo la guía de Pep Guardiola.

«Tijjani agrega energía adicional, calma y creatividad a nuestro centro del campo», dijo Viana. «Trabajar con Pep y nuestros entrenadores solo lo verán entrar en vigor a la fuerza».

Ese trabajo ya parece haber pagado los dividendos. Reijnders tomó una meta y una asistencia en Molineux y fue su carrera de conducción e inteligente a través del pase que Rico Lewis trajo para cuadrar el balón a Erling Haaland para el gol de apertura de la ciudad.

Si alguien estaba preocupado por llenar el agujero formado por Kevin de Bruyne en el equipo de la ciudad, aparentemente ya no tienen que preocuparse.

Aunque los talentos creativos de De Bruyne son más que comparaciones, Reijnders es físicamente superior y puede significar la evolución de la ciudad cuando van a una nueva era bajo Guardiola.

Esa fue sin duda la opinión del ex capitán de Manchester United e Inglaterra Wayne Rooney, quien también estaba en el estudio del día el sábado por la noche.

«Ciertamente se ve así por la actuación de hoy», agregó Rooney cuando se le preguntó si Reijnders resultará ser el reemplazo de De Bruyne a la ciudad.

«Lo que realmente me impresionó hoy con Manchester City fue la energía con la que jugaron. La temporada pasada hubo signos de interrogación sobre la energía en el equipo, pero pensé que estaban evitando lobos».

Shearer agregó: «Él [Reijnders] Fue una gran parte con la forma en que corrió con y sin la pelota y cuando estás en contra de eso es difícil mantener el ritmo.

«Él siguió yendo y yendo y simplemente no tenían respuesta para él».

La temporada pasada, Reijnders anotó 15 goles en todas las competiciones para el AC Milan y ahora anotó en dos juegos consecutivos para City, después de que también fue ganado en la victoria amigable de Palermo por 3-0 el fin de semana pasado.

Lo que ahora es emocionante ver es cómo complementará a Rodri al pie del centro del campo de la ciudad cuando el Ballon d’Or ganador del año pasado regrese a un lado.

La victoria en Wolves fue una mirada emocionante en el futuro de la ciudad y, según esa evidencia, los reijnders estarán en el corazón de ella.