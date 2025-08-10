Man City puede haber resuelto el problema del centro del campo con un plan de transferencia de £ 12.5 millones

Es posible que el Manchester City no tenga todas sus opciones para mantener el centro del campo, pero de lo contrario se verá más prometedor después de su compañía de verano

Ilkay Gundogan es mejor en el futuro, pero puede tener que ser más profundo

Pep Guardiola fue claro esta semana, donde quiere que algunos de sus centrocampistas jueguen. Mientras que se puede pedir a Tijjani Reijnders e Ilkay Gundogan que ayuden en el papel en la actitud, mientras que Rodri y Mateo Kovacic tienen escasez de acondicionamiento físico cuando todos son adecuados, se le pide a la pareja que sean amenazas objetivo.

Jugar a la gente en sus mejores posiciones no es revolucionario, pero la temporada pasada con todos los problemas de la ciudad a menudo fue una lucha. La reputación de Gundogan cayó comprensiblemente cuando se le pidió que jugara en una posición más defensiva en un equipo con raramente dos respaldos de Center Fit.

Obtener goles como la pala de sobrecarga en Fulham el último día de la temporada pasada es donde el alemán es mucho más cómodo, pero sus días de cubrir una posición más profunda pueden no haber terminado, especialmente debido a lo bien que comenzaron los reijnders. El internacional holandés ha tenido un comienzo de su carrera en la ciudad, se estableció rápidamente en el equipo y ofrece algo en un ataque que no tuvieron suficiente el año pasado.

Puede ser fácil leer demasiado en la pretemporada, pero los dos goles que Reijnders anotó contra Palermo, y el tercero que debería haber hecho, se sumaron a la promesa que mostró durante la Copa Mundial del Club. City está dispuesto a agregar otros £ 12.5 millones a los £ 46 millones que pagaron a AC Milan, con pagos basados en el rendimiento que confirmarían efectivamente que puede ser uno de los mejores jugadores del mediocampo del mundo.

«Sabíamos que él es un jugador especial que llega a la caja. Le gusta hacer eso», dijo Guardiola el sábado por la noche.

«La gente en Italia lo conoce perfectamente. Marcó dos goles e hizo una actuación fantástica como el resto de sus amigos.

«Puede jugar como un centrocampista, pero le gusta entrar en la caja para ayudar a nuestros huelguistas como Erling y Omar y todos los que juegan allí. Realmente satisfechos.

«La energía puede ayudar, pero no es todo. Jugó en Milán, en Italia y con Holanda, así que lo sabe.

Si los reijnders compensan su potencial restante, debe tener un papel en el mediocampo más atacante. City tendrá que luchar en el rollo número 6 mientras espera que Rodri recupere la aptitud completa, pero en la medida de lo posible, tienen que limitar su uso de reijnders allí porque parece cómodo la mejor opción que la ciudad tiene en el papel que se han perdido el año pasado.

Compatación – Man City Guía de pre -temporada 2025/26 La cuenta regresiva está en camino a la campaña de la Premier League de 2025/26, y nuestra guía para la temporada es la forma ideal de prepararse para la acción que ocurre. ¡Además de un análisis y opinión en profundidad sobre su club, pusimos el foco en cada equipo que lucha por la gloria superior o simplemente sobrevive en la competencia más dura del mundo! También una guía completa para luminarias, para que no te pierdas un juego en el que será una temporada emocionante. Compra tu copia ahora

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de mirar nuestro podcast de Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.