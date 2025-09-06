Lesiones de Manchester City con John Stones el último cuidado de la seda de Pep Guardiola

El defensor del Manchester City John Stones se ha retirado del equipo de Inglaterra

Las lesiones descarriladas del Manchester City la temporada pasada y los problemas traen sus cabezas nuevamente en solo tres juegos en la nueva campaña.

Los Blues sufrieron derrotas de retroceso en el camino hacia el descanso internacional y su camino en la mitad inferior de la mesa con tres puntos de nueve.

Cuando se reanuda la Premier League, City se enfrenta a un Derby de Manchester para una jugada similar a la Liga de Campeones contra Napoli y una visita de alto vuelo al Arsenal. Es una semana enorme y los Blues pueden estar sin diferentes defensores. Aquí están las últimas noticias de lesiones personales.

John Stones

Lesión: Músculo

El jugador de 31 años ha comenzado los partidos de la ciudad esta temporada hasta ahora y jugó los 90 minutos completos en Brighton antes de conocer a Inglaterra.

Pero tres jefes de los Leones, Thomas Tuchel, dijo que no quería arriesgar el centro en las calificaciones de la Copa Mundial contra Andorra y Serbia.

‘Desafortunadamente, John Stones [has] Acabo de ir «, dijo Tuchel el viernes». Se le ocurrieron pequeños problemas musculares para acampar y no progresó de la manera que pensamos y esperamos que saliera del campamento esta mañana porque no nos arriesgaremos contra Andorra y desafortunadamente también contra Serbia. ‘

Un comunicado del distrito dijo que Stones había retirado al equipo como una «medida de precaución», pero aún debe ver si estará en forma para unirse.

Fecha de devolución potencial: Manchester United (h) Domingo 14 de septiembre

Abdukodir Khusanov

Lesión: Becerro

Khusanov se enfrenta a una carrera en forma para el Derby después de retirar al equipo de Uzbekistán con una lesión en la pantorrilla recogida en la victoria de la ciudad en Brighton.

El jugador de 21 años resultó herido hacia el final de la derrota de los Blues en la costa sur, y las pruebas han revelado que ha sufrido una ligera lesión que fue preparada para mantenerlo fuera durante dos semanas.

Una declaración de la FA de Uzbekistán dijo: «El defensor del equipo nacional de Uzbekistán, Abdukodir Khusanov, se sintió mal ayer durante el partido de Manschester City contra Brighton. Después de las pruebas se reveló que nuestro jugador tiene una pequeña lesión en su músculo de ternera izquierda.

«Según los hallazgos provisionales, se espera que el período de recuperación demore dos semanas. Se anunció que Khusanov no podrá participar en el torneo de la Copa de Naciones CAFA, según las recomendaciones de los médicos».

Fecha de devolución potencial: Manchester United (h) Domingo 14 de septiembre

Rico Lewis

Lesión: Desconocido

El defensor se retiró del equipo inglés menor de 21 años con una lesión desconocida. City dijo que toda la espalda se evaluará en el CFA antes del Derby.

Fecha de devolución potencial: Manchester United (h) Domingo 14 de septiembre

Rayan Cherki

Lesión: Hermético

El internacional francés está marginado durante dos meses después de recoger una lesión en el muslo. Puede llevar a que Cherki se pierda 10 juegos con el delantero ausente para la derrota contra Brighton anterior.

Fecha de devolución potencial: Aston Villa (a), 26 de octubre

Rayan Ait-Nouri

Lesión: Soltero

Ait-Nouri sufrió una lesión en el tobillo en las primeras etapas de su debut en el hogar contra Tottenham,

La firma de verano de £ 31 millones de Wolves jugó contra Brighton, pero no le gustó el equipo de Argelia para sus calificaciones de la Copa Mundial contra Botswana y Guinea.

Fecha de devolución potencial: Manchester United (h) Domingo 14 de septiembre

Phil Foot

Lesión: Adecuado

El mediocampista se perdió el partido de Brighton con una lesión. Se perdió el último amistoso del verano con una lesión en el tobillo que lo vio del equipo para el primer partido de la Premier League en Wolves.

Se sentó en casa en el sofá para rastrear las espuelas y salió durante unos minutos, pero extrañó a Brighton descrito como «no completamente en forma». El jugador de 25 años fue omitido del equipo inglés para los próximos juegos de septiembre y se enfrenta a la lucha por restaurar su estado físico y su forma.

Fecha de devolución potencial: Manchester United (h) Domingo 14 de septiembre

Nico O’Reilly

Lesión: Desconocido

El centrocampista se retiró del equipo de Inglaterra menor de 21 años con una lesión desconocida. City dijo que el graduado de la Academia será evaluado en el CFA antes del Derby.

Fecha de devolución potencial: Manchester United (h) Domingo 14 de septiembre

Salvaje

Lesión: Desconocido

Savinho ha estado ausente durante toda la temporada con un problema no específico. Tottenham quería firmar al brasileño, que parecía abierto al movimiento, pero City ha cerrado la puerta con una salida y espera que el jugador regrese después del descanso internacional.

Fecha de devolución potencial: Manchester United (h) Domingo 14 de septiembre

Como el gvviool

Lesión: Desconocido

Gvardiol aún no se ha colocado en una jornada de la jornada esta temporada. El croata ha regresado al entrenamiento ligero, pero aún no debe ser transmitido lo suficiente como para aparecer.

Fecha de devolución potencial: Manchester United (h) Domingo 14 de septiembre

Mateo Kovacic

Lesión: Aquiles

El mediocampista podría estar fuera hasta octubre con la lesión de Aquiles que se sometió a una cirugía este verano. Kovacic se puso bajo el cuchillo poco después de la temporada y se perdió la Copa Mundial del Club y el resto de la pretemporada con la esperanza de que pudiera estar en forma al comienzo de la nueva campaña. Pero ahora está ausente hasta al menos el descanso internacional de octubre.

Fecha de devolución potencial: Everton (h), 18 de octubre