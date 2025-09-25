Man City pudo promover permanentemente la sensación adolescente para el primer equipo después del cambio táctico

La adolescente Divine Mukasa de Manchester City disfrutó de un buen debut cuando Pep Guardiola Huddersfield Town venció 2-0 en la Copa Carabao.

Después de causar su mejor impresión de un equipo de José Mourinho el fin de semana, este viaje en los Peninos había tenido la sensación de que Pep Guardiola nuevamente se encargó de los principios de su propiedad. Estaba tan decidido que demostró que el domingo era uno de los que Guardiola incluso volvió a la táctica de que a menudo se le atribuye pionero: el falso nueve.

Mukasa divina puede no ser Lionel Messi. O Phil Foden o Bernardo Silva por cierto. Pero en comparación con Erling Haaland, es más falso nueve que el número nueve. Hubo momentos en que esto fue cuando volvió a mirar a City Pre-Haaland, aunque la oposición era limitada y los objetivos no volaban.

Mukasa, de 18 años, sin embargo, hizo sus posibilidades de una mayor participación del primer equipo sin daños. Se arrastró bajo el radar, pero el debutante fue uno de los seis jugadores en el XI inicial que podía afirmar que los graduados de la academia podrían ser después de unirse al club a 16 de West Ham United.

Podría haber estado prestado este verano, porque había sido un atacante productivo para jóvenes menores de 18 años, pero fue de la opinión de que era mérito mantenerlo en el vecindario y esta temporada se convirtió en un entrenamiento normal del primer equipo. Después de tres actuaciones en el banco la semana pasada, tuvo la oportunidad de comenzar en esta Copa Carabao -Stopdas y demostró lo suficiente como para sugerir que obtendrá este término más oportunidades.

Mukasa comenzó como el delantero central en otra cosa era un lado de la ciudad muy fuerte, pero interpretó el papel de manera muy diferente a Haaland. El adolescente condujo a la izquierda y a las profundidades, a menudo al lado o incluso detrás de Foden, mientras que Savinho y Oscar Bobb quedaron en alto y ancho.

Tomó la dirección correcta para devolver el balón a Phil Foden para su gol y cayó profundamente en la segunda mitad para subir a la pelota y rociar un excelente pase de ancho a Bobb.

Londres, nacido en Londres, tampoco tenía miedo de iniciar. Un tiro en la primera mitad desde la distancia estaba doblado para una esquina y había almacenado una segunda mitad de volea por Lee Nicholls. Mukasa mostró su técnica para atrapar la volea enrojeciendo solo para dirigirla directamente al portero.

Había sido una noche de frustración para la ciudad hasta que el objetivo de Savinho finalmente trajo el sorteo a la duda. City tenía todo el control. Su parte promedio de la posesión de la semana ahora es una sombra de más del 55%, lo que debería poner fin a la idea de que Guardiola se despertó el domingo por la mañana y decidió que era hora de canalizar su Mourinho interno.

El Blues fue devuelto por el Arsenal durante el fin de semana, pero la bota estaba en el otro pie en West Yorkshire. Adoplaron a los Terriers por grandes períodos del juego y lo monopolizaron hasta el punto de que tenían más del 75% de la pelota.

Si hubo una crítica, era una falta de avanzados Edmes y Guardiola parecía molesto cuando persuadió a los 11 jugadores para un equipo espontáneo y animado que fue solo cuatro minutos de la primera mitad en jugar. Ahora que Zepi Redmond recibió atención, el jefe de la ciudad agitó a su equipo frenéticamente, incluido James Trafford, quien podría estar contento con la oportunidad de obtener sus pasos después de una tranquila primera mitad.

En realidad, su liderazgo nunca se sintió amenazado. Esto fue tan rutinario como los neumáticos de la tercera ronda de la Copa Carabao, pero para el miembro más joven de su XI inicial será una noche que nunca olvide.