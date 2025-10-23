Man City proporciona una importante actualización de la tribuna norte con cientos de cambios de asientos

El Manchester City ha anunciado nuevos planes para la tribuna norte, que incluirá tanto el nivel superior como la zona detrás de la portería.

Una mirada CGI a cómo se verá una de las nuevas vigas

El Manchester City recibirá más de 4.000 abonos de temporada Flexi cuando abran el nivel superior de la tribuna norte ampliada el próximo año, pero cientos de seguidores detrás de la portería tendrán que cambiar de asiento.

Como parte de los cambios, dos nuevos bares llegarán a la tribuna norte. Travesaño albergará a 300 seguidores en la nueva sección, mientras que Ayuntamiento Será una «nueva experiencia para los aficionados» los días de partido para 500 espectadores, lo que requerirá que el mismo número de aficionados que se encuentran detrás de la portería cambien de asiento.

Los centenares de afectados han sido informados esta mañana y el club ha tomado una serie de medidas para intentar amortiguar el golpe del cambio si los aficionados no desean formar parte de la nueva zona de hostelería.

Estos incluyen un período de traslado prioritario a cualquier parte del estadio por el mismo precio que pagan actualmente, un congelamiento de precios de dos años y la posibilidad de mudarse con familiares o amigos incluso si los cambios no afectan a todo el grupo.

Aunque se espera que las obras del nuevo stand concluyan a principios de 2026, el Ayuntamiento El espacio sólo estará en uso a partir de la temporada 2026/27 y todos los involucrados tendrán meses para decidir cuál es la mejor opción para ellos. Sin embargo, el club se preparará para las quejas de los aficionados, tal como lo hicieron cuando trasladaron a los aficionados al Colin Bell Stand para Club Túnel.

Con más de 6.000 nuevos asientos en el nivel superior del estadio, lo que elevará la capacidad a más de 60.000, el City se ha comprometido a adquirir más de 4.000 nuevos abonos de temporada Flexi. La mitad de esta cantidad se reservará para Junior Cityzens, porque el club quiere que los abonos sean accesibles a la próxima generación.

Los precios de las nuevas áreas, así como los detalles sobre la renovación y reubicación, se publicarán a principios de 2026 mientras el club se prepara para recibir a más seguidores.

El presidente de la ciudad, Khaldoon Al Mubarak, habló sobre la relación del club con los fanáticos el verano pasado después de que una serie de protestas de los fanáticos llevaron al grupo de fanáticos City Matters a negociar una congelación salarial en los abonos de temporada. Posteriormente se anunció una reducción en el número de entradas para el día del partido.

«Esta es una relación basada en la confianza entre los aficionados y el club. Y esa confianza va en ambos sentidos», dijo.

«Creo que este problema de las entradas es sin duda algo que… No estoy contento con la forma en que se ha desarrollado. Creo que el equipo directivo está trabajando muy estrechamente con City Matters para abordar y comprender los problemas.

«De lo que estoy seguro, y espero que este mensaje llegue alto y claro, es que la relación de confianza entre los aficionados y el club es la base del éxito y la sostenibilidad de este club».

