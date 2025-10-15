Man City presenta una nueva cuarta equipación ‘interactiva’ y anuncia cuándo se usará por primera vez

El Manchester City ha presentado una cuarta equipación de pretemporada que lucirá en varias ocasiones a partir de la próxima semana.

La nueva equipación del Manchester City

El Manchester City ha presentado una cuarta equipación verde para la temporada en colaboración con EA Sports, que marca el debut del equipo masculino en el Villarreal. El equipo de Pep Guardiola lucirá la nueva equipación para su próximo partido de la Liga de Campeones, mientras que también estará disponible en FC 26 a partir del próximo viernes.

En el centro del escudo del club de la nueva camiseta hay una etiqueta NFC que se puede escanear con un teléfono inteligente para desbloquear contenido exclusivo en EA SPORTS FCTM 26 y «sorpresas adicionales» de Manchester City, PUMA y EA SPORTS FC. La colaboración con el kit fortalece aún más la asociación de larga data del City con EA Sports que comenzó en 2011.

«El fútbol está evolucionando, al igual que la forma en que los fanáticos se conectan con su club», dijo Marco Mueller, director senior de gestión de línea de productos Performance Apparel de PUMA. “Esta colaboración establece un nuevo estándar para la innovación en el diseño de equipaciones, uniendo lo físico, lo digital y lo emocional.

«El proyecto comenzó en diciembre de 2023, cuando las tres marcas unieron fuerzas para codiseñar un uniforme con la intención de difuminar las líneas entre el juego digital y el campo real. El resultado es un producto único que realmente traspasa los límites del diseño de uniformes».

El nuevo uniforme también aparecerá en FC 26 a partir del 24 de octubre en los modos Kick Off, Career y Club. Habrá dos ventanas exclusivas donde los fanáticos podrán registrarse para acceder a las recompensas del FC 26 en el juego a través de la insignia NFC, incluida la recepción del uniforme en FUT, artículos personalizados en clubes y jugadores en préstamo exclusivos del City.

Los usuarios deben registrarse a través del emblema para la primera ventana de acceso entre el 15 de octubre y el 10 de noviembre de 2026, o para la segunda ventana de acceso entre el 11 de noviembre y el 10 de enero de 2026 para canjear las recompensas del juego.

La cuarta camiseta del Manchester City para la 2025/26

Man City ha lanzado su nueva cuarta camiseta para la temporada 2025/2026.

Aún se desconoce cuánto se usará el kit. El equipo masculino lo estrenará en Villarreal y luego lo usará en partidos selectos fuera de casa de la Liga de Campeones, mientras que el equipo femenino lo usará en algunos partidos domésticos, pero ninguno ha sido confirmado aún.

El City amplió recientemente su asociación con el fabricante de equipaciones PUMA por 10 años más tras una exitosa etapa juntos bajo la dirección de Pep Guardiola.

Se espera que el nuevo acuerdo valga alrededor de £100 millones por año, aumentando a £1 mil millones durante el transcurso del contrato.

