Man City predijo la alineación contra Man United como la llamada de Gianluigi Donnarumma realizada y Gvardiol comienza

Noticias del equipo de Manchester City antes del Derby con el Manchester United en la Premier League el domingo.

Gianluigi Donnarumma llegó a Manchester City desde PSG el día de la fecha límite

El jefe del Manchester City, Pep Guardiola, se enfrenta a un dilema defensivo para el Derby de Manchester el domingo.

En el juego bajo sus rivales de la ciudad, los Blues entran en la mesa después de un comienzo tartamudeante de la campaña de la Premier League que solo ha arrojado tres puntos de tres juegos.

City esperará comenzar su temporada este fin de semana, pero tiene que ver con una serie de problemas de lesiones y acondicionamiento físico.

Omar Marmoush, Rayan Cherki, Rayan Ait-Nouri y Mateo Kovacic están marginados, mientras que John Stones es dudas después de sacar al equipo inglés con una lesión muscular. Con Josko Gvardiol, quien todavía tiene que jugar esta temporada después de su propia lesión y Abdukodir Khusanov, que se retira del servicio internacional con lo que el equipo nacional de Uzbekistán describió como una lesión de dos semanas, hay decisiones en la parte posterior.

Ruben Dias parece un cierto comienzo y matemáticas, las monturas pueden regresar sobre Rico Lewis. Sin Ait-Nouri, Gvardiol podría mantenerse en acción a la izquierda, pero las dudas sobre Khusanov y Stones, y el reciente registro de acondicionamiento físico de este último, significa que la apuesta más segura podría ser jugar el croata junto a los toboganes y usar Nico O’Reilly en la izquierda.

Gianluigi Donnarumma está en línea para un debut en el gol de PSG en el día de la fecha límite, a pesar del hecho de que James Trafford comenzó los primeros tres juegos de la temporada.

En el centro del campo, Rodri fue dos veces un submarino para España durante el descanso internacional y, aunque aún no está completamente en forma porque continúa recuperándose de las lesiones, comenzando la ciudad ofrece una plataforma en el mediocampo. El Capitán Bernardo Silva y Tijjani Reijnders pueden obtener el torto al lado del español.

Erling Haaland liderará la línea y Jeremy Doku parece estar a la izquierda. Phil Foden parece aparecer antes del banco, incluido Savinho, por lo que Oscar Bobb está listo para ir a la derecha.

Ciudad predicha XI: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Rodri, Reijnders, Bernardo, Bobb, Haaland, Doku.