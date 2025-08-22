Man City Power Shift con Premier League Club puede seducirlos a las transferencias

Manchester City podría ser golpeado por una inesperada transferencia de la Premier League Merry Go-Round si intentan completar el equipo de Pep Guardiola.

Tottenham está interesado este verano en firmar Savinho

La ventana de transmisión de transferencia de verano de 2025 sin duda será un clásico. Algunos acuerdos sorprendentes ya se han cerrado, pero a medida que el reloj aprovecha el día de la fecha límite, el drama solo aumenta.

La guerra civil de Alexander Isak con Newcastle domina los titulares, pero apenas pasa un día sin una especie de noticia importante. El miércoles por la noche, una nueva escalera trajo los dientes para Tottenham, derrotada para la firma de eBeeechi Eze por el Arsenal, de todos los clubes.

Las espuelas ahora están en el punto de acuerdos para Morgan Gibbs-White y Eze sin firmar. Pasaron una semana planchando los pequeños detalles con Crystal Palace para su internacional inglés de 27 años, solo para que el Arsenal se sumergiera después de la confirmación de la lesión en la rodilla de Kai Hvertz.

Está de vuelta a la mesa de dibujo para Thomas Frank, quien rápidamente recibe una introducción a la vida en Tottenham. En cuestión de horas el miércoles, se sugirió que pudieran involucrar a Richarlison en un acuerdo para Eze, para que pudieran alienar a su atacante brasileño, solo para ver el signo de Eze para sus rivales del norte de Londres de todos modos.

Donde Tottenham se da vuelta la próxima vez, será fascinante. Puede volver a Manchester City, uno de los muchos clubes que son reacios a tener conversaciones con Daniel Levy. Si Levy hubiera actuado rápidamente en lugar de tratar de sudar cada libra, entonces quizás todo su jugador lo sea.

Savinho City Wing está en el radar de las espuelas. Después de que hicieron una primera solicitud, podrían regresar para comenzar un acuerdo, aunque los eventos de las últimas 24 horas claramente jugaron en manos de Hugo Viana y los tomadores de decisiones en Etihad.

Aunque City no quiere perder a su extremo de 21 años, que solo vino al club el verano pasado, Savinho está abierto para mudarse a Tottenham y cuando reciben una oferta aceptable, City rara vez se interpone en el camino de un jugador que quiere irse.

Sin embargo, esa oferta debe estar en sus condiciones y claramente mantienen el poder en posibles negociaciones que pueden alentarlos a cumplir con Levy.

Pep Guardiola quiere que su equipo se corte el 1 de septiembre antes del final de la ventana de transferencia, pero vender a Savinho requeriría un reemplazo y la ciudad necesitaría tiempo para cerrar cada acuerdo.

Tienen un candidato ideal en Rodrygo, y cualquier transferencia potencial no debería ser demasiado difícil de despegar. El jugador de 24 años fue un reemplazo no utilizado en la victoria de La Liga del Real Madrid contra Osasuna el martes, una decisión que indicó aún más su probable partida en esta ventana porque Xabi Alonso parece construir un ataque efectivo.

Alonso trajo al delantero de la Academia Gonzalo García y al atacante argentino de 18 años Franco Mastantuono por Rodrygo, quien desde entonces se ha asociado con un traslado a la Premier League. En el mercado moderno, solo los clubes en Inglaterra y Arabia Saudita probablemente pueden permitirse el internacional brasileño.

Un cambio a estas costas es claramente su destino favorito. Ha habido lazos con el Arsenal y el Liverpool, los cuales pueden hacer con otro amplio por delante, pero City continúa siguiendo la situación, consciente de que necesitan un plan cuando Savinho se va.

Si hemos aprendido algo de esta ventana de transferencia hasta ahora, es esperar lo inesperado. Mientras entramos en los últimos 10 días de negociaciones, lo suficiente aún puede cambiar en Etihad.

