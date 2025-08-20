Tottenham ha abordado el Manchester City sobre Savinho y tiene la mayoría de los apalancamiento cuando se trata de negociaciones

Manchester City venderá casi todos los jugadores de su equipo y Savinho no es una excepción. Si llega la oferta correcta, y si el jugador quiere tomarla, el acuerdo sucederá.

Ese debería ser todo el estímulo que Tottenham necesita si quieren cerrar un trato para Savinho. El club del norte de Londres ya se ha acercado a la ciudad para su extremo brasileño y permanece interesado.

Sin embargo, desde la perspectiva de la ciudad, la venta a un rival en la misma competencia tiene riesgos. Su historial es bastante bueno, pero Cole Palmer sigue siendo un lugar doloroso para los jefes de la ciudad e incluso si está convencido de que obtiene lo mejor del trato, debe tratar de minimizar el daño.

Por esa razón, si Savinho tiene que hacerse a los Spurs, esto no puede suceder a tiempo para este fin de semana. City -Gest Totten Tottenham en el Etihad el sábado y no tiene sentido que los Blues se abran a cada oportunidad de que Savinho tome su misteriosa lesión para evitar al ganador de su nuevo club.

Entonces los Spurs pueden tenerlo si lo desean, por un alto precio. Savinho puede no haber hecho este verano como muchos de sus compañeros de equipo y han prometido permanecer públicamente, aunque honestamente nadie asumió que su futuro podría cuestionar.

Incluso si entretuvo el movimiento, el joven de 21 años no quemó los puentes de su ciudad hasta el punto de que no podía integrarse en el equipo de inmediato. Guardiola lo ha defendido por todas las preguntas sobre el interés de Tottenham, como tiende a ver con sus jugadores.

Mirando las negociaciones, la ciudad tiene casi toda influencia. Savinho solo se convirtió en miembro el verano pasado, por lo que otros cuatro años sobre su trato y, aunque su valor ha aumentado, todavía hay espacio para crecer.

A pesar de los elogios y hablar de Guardiola sobre el potencial del jugador, su número en su primera temporada en la Premier League no fue mucho para escribir, por lo que hay un margen considerable para mejorar a medida que madura. Incluso un reembolso de £ 60 millones o £ 70 millones podría finalmente encontrar una ganga si se desarrolla cuando desarrolla y cree a su gerente que puede.

También está el factor Harry Kane, cuando City realmente desperdició un verano que lucha al delantero del Tottenham en medio de mensajes conflictivos de su campamento y de Daniel Levy y finalmente no obtuvo a su esposo. En los últimos años, Tottenham ha tratado de expulsar a la ciudad de la Liga de Campeones y Levy decidió hace semanas gemir sobre cuánto tiempo se anunciaron los cargos de la ciudad en una entrevista en televisión.

La ciudad no tiene motivos para vender, por lo que si Tottenham lo quiere, la oferta correcta debe ser astronómica.

