Man City podría usar tácticas de transmisión olvidadas para dar una bofetada a Liverpool y al Real Madrid

John Stones está fuera de contrato en el Manchester City el próximo verano e incluso si se queda, hay signos de interrogación sobre su futuro a largo plazo.

Marc Guehi y Omar Marmoush están luchando por el balón durante la final de la Copa FA de la temporada pasada

Tienes que volver a 2022 por última vez que Manchester City regresa, un jugador firmado con una transferencia gratuita. Ese no fue el anunciado y, para muchos en ese momento, inaudito de Stefan Ortega, quien se unió a Arminia Bielefeld en Alemania.

Para la última firma realmente importante de la ciudad que se publicará después de que expiró su contrato, mire a Bacario Sagna y su mudanza del Arsenal en el verano de 2014. Una táctica que algunos clubes usan regularmente, especialmente el Real Madrid, es algo que la ciudad nunca necesita explorar.

Pero tal vez eso pueda cambiar el próximo verano, con el centro de Crystal Palace Marc Guehi, que no está disponible para nada cuando termina su contrato de Crystal Palace. El jugador de 25 años estaba cerca de Liverpool el día de la fecha límite, solo para que Palace se desconecte en el último minuto.

Ahora es poco probable que Guehi firme un nuevo contrato y parece estar seguro de irse gratis el próximo verano, cuando Liverpool de repente podría notar que tienen competencia por un jugador que ciertamente estará en duda. No fue una sorpresa que el Real Madrid condujera a Anfield dentro de unos días después de una transferencia de £ 35 millones, con un movimiento para el internacional inglés el próximo año.

Liverpool ha hecho la base con Guehi y su campamento y él sabe cuánto lo quieren, dados los esfuerzos que iban a firmar este verano. La necesidad podría intensificarse el próximo verano si Ibrahima Konate se une al Real Madrid cuando termine su contrato.

¿Pero la ciudad podría mostrar su mano y dar un paso para Guehi en 2026? Marcaría muchas casillas para el club y posiblemente resolvería algunos problemas.

El más obvio es el futuro de John Stones. El jugador de 31 años comenzó bien esta temporada, pero el próximo verano en sí mismo no tiene contrato y tiene que demostrar que sus problemas de acondicionamiento físico están detrás de él.

No ha comenzado cuatro juegos seguidos desde el 3 de marzo de 2024 y esta carrera actual es solo la segunda vez que ha comenzado tres seguidos. Si comenzará contra el Manchester United este fin de semana depende del tamaño del problema muscular que lo ha arreglado del deber de Inglaterra y si Pep Guardiola siente que puede arriesgarse con su estado físico.

Si Stones todavía tiene una temporada que está considerablemente perturbada por las lesiones y los problemas de condición física, esto aumenta la posibilidad de una despedida en las carreteras en 2026. Luego habrá cumplido 32 años, y a pesar de toda su calidad clara como centro, también debe comenzar el manejo de la caja de disponibilidad.

Cuando las piedras se van, Guehi parece un reemplazo potencial. Como jugador inglés, llenaría el final de Stones en el equipo. Está acostumbrado a la Premier League y tiene suficiente experiencia internacional para no estar impresionado por un cambio a Etihad y a la presión de jugar para la ciudad.

Luego está el ritmo de Guehi, que es un gran activo. Las preocupaciones alrededor de los cuatro de la ciudad esta temporada son principalmente en falta de velocidad y la pérdida del ritmo de recuperación que Kyle Walker solía ofrecer. Guehi podría traer algo de velocidad a ese arreglo defensivo.

Pase lo que pase, se ve destinado a un gran movimiento en 2026. Tendrá muchas opciones el próximo verano, mientras que probablemente sea un centro titular para Inglaterra en la Copa del Mundo. City ciertamente considerará hacer un movimiento.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.