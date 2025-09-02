Noticias de la transferencia de Manchester City, mientras que Manuel Akanji completa el traslado al Inter de Milán

Manuel Akanji ha completado su mudanza de Manchester City al Inter Milán

Se ha confirmado el movimiento de Manu Akanji desde el Manchester City hasta el Inter de Milán y el defensor podría hacer que el cambio sea permanente el próximo verano.

La Suiza -International ha completado un préstamo diario de fecha límite a los Gigantes de la Serie A que cayeron el orden jerárquico en el Etihad.

El acuerdo contiene una opción para la reubicación que se hará permanente el próximo verano, por lo que esa opción será una obligación de comprar por € 15 millones (£ 13 millones) si Inter Win Series A y Akanji juegan en el 50% de sus competiciones.

Varios clubes han estado informando a Akanji en las últimas semanas, incluidos Galatasaray, Tottenham y AC Milan. Akanji no estaba desesperado por irse, con los blues dispuestos a mantenerlo si no entrara una oferta adecuada.

Inter se ha puesto en contacto con el día de la fecha límite y la gama de fútbol de la Liga de Campeones junto a Seran A en Milán ha atraído a Akanji. Si se puede completar un acuerdo, este es un préstamo con una opción para comprar al final de la temporada.

Akanji ha sido una parte importante del equipo de Pep Guardiola en las tres temporadas que estuvo en Manchester desde que había firmado en Dortmund en 2022, pero que estaba fuera de favor al comienzo de esta campaña. No hizo el equipo para la derrota de la casa para rastrear y fue un reemplazo no utilizado en los otros dos juegos.

City tuvo que recortar su equipo, tanto porque Guardiola preferiría trabajar con números más pequeños y tenían demasiados jugadores no gay para registrarse en la Liga de Campeones.

Con Akanji, que sigue a Ederson la puerta, la ciudad lleva al límite superior. Sin embargo, la llegada de Gianluigi Donnarumma para reemplazar a Edelson significa que los Blues tienen uno más de lo que necesitan nuevamente.

Sin embargo, eso no será un problema. Se espera que Ilkay Gundogan se convierta en miembro de Galatasaray a tiempo para estar registrado para su equipo de la Liga de Campeones, y Stefan Ortega puede quedarse fuera del equipo, ya que será el Cuarta Opción después de la llegada de Gianluigi Donnarumma, James Trafford y Marcus.

City confirmará su equipo de la Liga de Campeones esta semana antes de su primer partido contra Napoli en el Etihad a finales de este mes.

