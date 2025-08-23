Man City Player Ratings vs Tottenham con un 4/10 mientras Erling desperdicia desperdicio


Manchester City cayó a una derrota en casa por 2-0 contra el Tottenham en su primer partido de la temporada de la Premier League en el Etihad

Simon es el escritor de la cabeza de los hombres Manchester City. Se unió al Men Sport Desk en 2013 y ha tratado con el Ayuntamiento y Road desde 2016 e informó sobre el momento de Pep Guardiola en el club.

Erling

Manchester City se retrocedió a la realidad cuando Tottenham atravesó la burbuja al principio de la temporada que habían creado en Wolves. La victoria 4-0 de la semana pasada se olvidó rápidamente cuando el equipo de Pep Guardiola tropezó para una derrota por 2-0 contra los Spurs, quien continuó su carrera impensablemente buena contra ellos.

Hubo signos prometedores de los Blues en la fase de apertura, pero después de que Rayan Ait-Nouri resultó herido, se deshacieron mientras Richarlison golpeó el fuera de juego para Brennan Johnson.

City parecía aturdido y empeoró las cosas para sí mismo cuando James Trafford, con Ederson, que miró desde el sofá, un hospital solo jugaba su propia caja que fue interceptada y colocada en la red por Joao Palhinha.

Cuatro subs surgieron en la segunda mitad para tratar de cambiar el puntaje, pero City no pudo violar a Vicario en el objetivo de los Spurs y produjo un comienzo débil para sus propios seguidores.

Aquí están las reseñas de los jugadores del Manchester Evening News.

Trafford: Un feliz escape fuera de la caja y luego produjo un mal pase criminal para admitir un segundo mientras la confianza se le cortaba. 4

Ametralladora: No podía volver en el tiempo para detener el primer gol y luchó para unirse a Bobb como lo había hecho la semana pasada. 5

Piedras: Lo mejor de un grupo mediocre en la defensa, el menos confundido en el balón y puede empujar para ayudar al equipo. 6

Dias: No mejoró con su lucha con Richarlison y estaba desperdiciando inusualmente en la pelota. 5

Ait-nouri: City parecía relativamente estable mientras estaba en el campo antes de ser herido. 6

González: La mayoría de las cosas lo hicieron bien, pero miraron bajo presión y el pase nunca fue para el segundo gol. 5

Reijnders: Algunos signos más alentadores, aunque fue culpable de algunas malas decisiones en la última tercera parte. 5

Cherki: Todo se veía tan natural en el cameo de la semana pasada, pero tuvo problemas para crear en su primer inicio. 5

Bobb: Vio la mayor amenaza de la ciudad en el ataque y podría considerarse a sí mismo desglosado de que más de lo que intentó no salió. 6

Marmoush: Un comienzo animado se volvió maníaco cuando colapsó demasiadas situaciones. No sorprende que lo recogieran temprano. 5

Haaland: Algunos pobres errores con la cabeza que habrían sido traídos de vuelta al juego. 5

Reemplazo

Ake (para Ait-Nouri, 23) El primer gol vino de su lado, pero fue relativamente bien después del animado kudus. 5

Doku (para Marmoush, 54) Algunos buenos, otros desechos. Una vez lo mismo para Doku. 6

Silva (para Cherki, 54) Stad dio algo de energía e impulso, para probarlo tarde de Vicario. 6

El pie (para bobb, 75) Inmediatamente formó una amenaza en la caja. 6

Rodri (para González, 75) Adquirió cheque sobre el centro del campo y un encabezado resistente desde una esquina. 6

No utilizado: Ederson, Nunes, O’Reilly, Khusanov



