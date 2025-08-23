Man City Player Ratings vs Tottenham con un 4/10 mientras Erling desperdicia desperdicio

Manchester City cayó a una derrota en casa por 2-0 contra el Tottenham en su primer partido de la temporada de la Premier League en el Etihad
Manchester City se retrocedió a la realidad cuando Tottenham atravesó la burbuja al principio de la temporada que habían creado en Wolves. La victoria 4-0 de la semana pasada se olvidó rápidamente cuando el equipo de Pep Guardiola tropezó para una derrota por 2-0 contra los Spurs, quien continuó su carrera impensablemente buena contra ellos.
Hubo signos prometedores de los Blues en la fase de apertura, pero después de que Rayan Ait-Nouri resultó herido, se deshacieron mientras Richarlison golpeó el fuera de juego para Brennan Johnson.
City parecía aturdido y empeoró las cosas para sí mismo cuando James Trafford, con Ederson, que miró desde el sofá, un hospital solo jugaba su propia caja que fue interceptada y colocada en la red por Joao Palhinha.
Cuatro subs surgieron en la segunda mitad para tratar de cambiar el puntaje, pero City no pudo violar a Vicario en el objetivo de los Spurs y produjo un comienzo débil para sus propios seguidores.
Aquí están las reseñas de los jugadores del Manchester Evening News.
Trafford: Un feliz escape fuera de la caja y luego produjo un mal pase criminal para admitir un segundo mientras la confianza se le cortaba. 4
Ametralladora: No podía volver en el tiempo para detener el primer gol y luchó para unirse a Bobb como lo había hecho la semana pasada. 5
Piedras: Lo mejor de un grupo mediocre en la defensa, el menos confundido en el balón y puede empujar para ayudar al equipo. 6
Dias: No mejoró con su lucha con Richarlison y estaba desperdiciando inusualmente en la pelota. 5
Ait-nouri: City parecía relativamente estable mientras estaba en el campo antes de ser herido. 6
González: La mayoría de las cosas lo hicieron bien, pero miraron bajo presión y el pase nunca fue para el segundo gol. 5
Reijnders: Algunos signos más alentadores, aunque fue culpable de algunas malas decisiones en la última tercera parte. 5
Cherki: Todo se veía tan natural en el cameo de la semana pasada, pero tuvo problemas para crear en su primer inicio. 5
Bobb: Vio la mayor amenaza de la ciudad en el ataque y podría considerarse a sí mismo desglosado de que más de lo que intentó no salió. 6
Marmoush: Un comienzo animado se volvió maníaco cuando colapsó demasiadas situaciones. No sorprende que lo recogieran temprano. 5
Haaland: Algunos pobres errores con la cabeza que habrían sido traídos de vuelta al juego. 5
Reemplazo
Ake (para Ait-Nouri, 23) El primer gol vino de su lado, pero fue relativamente bien después del animado kudus. 5
Doku (para Marmoush, 54) Algunos buenos, otros desechos. Una vez lo mismo para Doku. 6
Silva (para Cherki, 54) Stad dio algo de energía e impulso, para probarlo tarde de Vicario. 6
El pie (para bobb, 75) Inmediatamente formó una amenaza en la caja. 6
Rodri (para González, 75) Adquirió cheque sobre el centro del campo y un encabezado resistente desde una esquina. 6
No utilizado: Ederson, Nunes, O’Reilly, Khusanov