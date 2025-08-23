Man City Player Ratings vs Tottenham con un 4/10 mientras Erling desperdicia desperdicio

Manchester City cayó a una derrota en casa por 2-0 contra el Tottenham en su primer partido de la temporada de la Premier League en el Etihad

Erling

Manchester City se retrocedió a la realidad cuando Tottenham atravesó la burbuja al principio de la temporada que habían creado en Wolves. La victoria 4-0 de la semana pasada se olvidó rápidamente cuando el equipo de Pep Guardiola tropezó para una derrota por 2-0 contra los Spurs, quien continuó su carrera impensablemente buena contra ellos.

Hubo signos prometedores de los Blues en la fase de apertura, pero después de que Rayan Ait-Nouri resultó herido, se deshacieron mientras Richarlison golpeó el fuera de juego para Brennan Johnson.

City parecía aturdido y empeoró las cosas para sí mismo cuando James Trafford, con Ederson, que miró desde el sofá, un hospital solo jugaba su propia caja que fue interceptada y colocada en la red por Joao Palhinha.

Cuatro subs surgieron en la segunda mitad para tratar de cambiar el puntaje, pero City no pudo violar a Vicario en el objetivo de los Spurs y produjo un comienzo débil para sus propios seguidores.

Aquí están las reseñas de los jugadores del Manchester Evening News.

Trafford: Un feliz escape fuera de la caja y luego produjo un mal pase criminal para admitir un segundo mientras la confianza se le cortaba. 4

Ametralladora: No podía volver en el tiempo para detener el primer gol y luchó para unirse a Bobb como lo había hecho la semana pasada. 5

Piedras: Lo mejor de un grupo mediocre en la defensa, el menos confundido en el balón y puede empujar para ayudar al equipo. 6

Dias: No mejoró con su lucha con Richarlison y estaba desperdiciando inusualmente en la pelota. 5

Ait-nouri: City parecía relativamente estable mientras estaba en el campo antes de ser herido. 6

González: La mayoría de las cosas lo hicieron bien, pero miraron bajo presión y el pase nunca fue para el segundo gol. 5

Reijnders: Algunos signos más alentadores, aunque fue culpable de algunas malas decisiones en la última tercera parte. 5

Cherki: Todo se veía tan natural en el cameo de la semana pasada, pero tuvo problemas para crear en su primer inicio. 5

Bobb: Vio la mayor amenaza de la ciudad en el ataque y podría considerarse a sí mismo desglosado de que más de lo que intentó no salió. 6

Marmoush: Un comienzo animado se volvió maníaco cuando colapsó demasiadas situaciones. No sorprende que lo recogieran temprano. 5

Haaland: Algunos pobres errores con la cabeza que habrían sido traídos de vuelta al juego. 5

Reemplazo

Ake (para Ait-Nouri, 23) El primer gol vino de su lado, pero fue relativamente bien después del animado kudus. 5

Doku (para Marmoush, 54) Algunos buenos, otros desechos. Una vez lo mismo para Doku. 6

Silva (para Cherki, 54) Stad dio algo de energía e impulso, para probarlo tarde de Vicario. 6

El pie (para bobb, 75) Inmediatamente formó una amenaza en la caja. 6

Rodri (para González, 75) Adquirió cheque sobre el centro del campo y un encabezado resistente desde una esquina. 6

No utilizado: Ederson, Nunes, O’Reilly, Khusanov