Man City Player Ratings vs Palermo con dos 8/10, mientras que Haaland anotaciones y Reijnders está brillando

Manchester City registró a Palermo en su último amigable para la pretemporada y ganaron una victoria por 3-0 sobre sus oponentes de los grupos de fútbol de la ciudad

John Stones y Erling Haaland

Manchester City derrotó a Palermo 3-0 mientras se preparaba para su primer partido de la Premier League con Wolves. Erling Haaland rompió el impasse en la primera mitad antes de que dos goles de Tijjani Reijnders trajeran el juego fuera de sus anfitriones italianos.

Pep Guardiola dio un primer comienzo a James Trafford y John Stones comenzó por primera vez en seis meses, antes de que el gerente hiciera 10 cambios durante el resto y completara el set reemplazando a Haaland por la Divina Mukasa más joven en la hora.

City sobrevivió a algunos temores defensivos para recoger una pizarra limpia y una victoria e intentará construir su ritmo para el próximo sábado en Molineux. Aquí están las reseñas de los jugadores del Manchester Evening News.

Trafford: Eligió sus líneas temprano con la aprobación que se cargó, pero luego las manos seguras con muchos ejercicios de captura. 6

Ametralladora: Regularmente registró el campo y funcionó bien con Cherki y Bobb antes de jugar la asistencia más importante para Haaland. 8

Jusanov: Algunas últimas tacleadas de diapositivas que salvan a su equipo. A veces no son tonterías, pero tenía que ser y parecía sólido. 7

Piedras: Es bueno verlo de nuevo en el campo y verse elegante. Podría formar una combinación fuerte con Lewis si puede mantenerse en forma. 7

Ait-nouri: Algunas acusaciones por delante en el área de la oposición, pero demasiados errores casuales que enviaron a la ciudad al revés. 5

González: Mucha presión sobre sus hombros en los que Rodri no estaba completamente en forma y estaba en orden, no liderando el juego, pero también frustrado por una parte del juego descuidado a su alrededor. 6

O’Reilly: Un recuerdo de algunas de las diferentes opciones para cubrir a Rodri, pero no era inteligente en la pelota y Guardiola tenía que tener palabras varias veces. 5

Bobb: Algunas veces derrota a su esposo mientras él está sujeto a una marca física exagerada. La intención era prometedora. 7

Cherki: Busqué pisar la pelota y hacer cuando pudo, a la derecha donde Bobb acechaba. Alentador. 7

Marmoush: No estuvo lo suficientemente involucrado, luchó para pisar la pelota y cuando lo hizo no había suficiente. 5

Haaland: No está muy involucrado, pero no tiene que anotar, como lo hizo en la primera mitad. 6

Reemplazo

Ederson (para Trafford, 46) Unos pocos momentos inestables para la defensa y su colisión con Dias parecían incómodos. 5

Nunes (para Lewis, 46) Realmente no podía salir adelante como le gusta, pero era sólido defensivo. 6

Akanji (para piedras, 46) Unos pocos equipos fuera de lugar en áreas malas que ponen en problemas a la ciudad. 5

Días (para Khusanov, 46) No había nada terrible, simplemente no fue particularmente convincente y él y Ederson se tomaron. 5

Ake (para Ait-Nouri, 46) Tenía lo mejor de su duelo en general y ayudó a ayudar al equipo a avanzar. 6

Gundogan (para González, 46) De vuelta en el número 6 y debería haber tenido una ayuda con una pelota maravillosa. 7

Silva (para O’Reilly, 46) Lo hace fácilmente desde Silva, por lo que City mantuvo el control del juego con un rendimiento modesto. 6

Reijnders (para Cherki, 46) Hasta ahora, parece que las sesiones de firma de verano, capaces de usar una amenaza en el ataque mientras sabe cuándo avanzar. 8

Savinho (para Bobb, 46) En general, se veía bien, pero desperdició una muy buena oportunidad. 7

Doku (para Marmoush, 46) De vez en cuando parecía amenazante en la pelota, pero nunca lo cambió realmente. 6

El árbol (por estilo, 60) Algunas carreras claras y se veían cómodas en el equipo, creando reijnders para el tercero. 7