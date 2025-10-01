Man City Player Ratings vs Monaco con tres 6/10 como Erling Haaland Good

Calificaciones de jugadores de Manchester City de su partido de la Liga de Campeones con Mónaco cuando anotó dos veces en un empate 2-2

Erling Haaland anotó dos veces en el sorteo con Monaco

Monaco trajo dos veces al Manchester City en la Liga de Campeones con una penalización tardía que les negó una victoria. Los Blues no estaban en su mejor momento en Principado, aunque Erling Haaland estaba cerca del suyo y anotó dos veces.

City pensó que esos objetivos deberían haberles dado la victoria, pero Mónaco se mantuvo en juego y fue recompensado tarde cuando Nico González fue considerado que pateó a Eric Dier con una bota alta que era un desafío en un tiro libre. Dier llegó para ganar un punto para su equipo.

Los blues se sentirán difíciles, pero deben conformarse con un punto que expande su racha invicta a seis. Aquí están las reseñas de los jugadores del Manchester Evening News.

Donnarumma: Quizás podría haber hecho mejor para el objetivo y haber recibido una reserva extraña, pero también produjo algunos rescates decentes para mantener la ciudad en el frente. 7

Piedras: Al jugar de nuevo, pudo deslizarse hacia adelante de una manera que rara vez se ve desde Estambul, y parecía bien hacerlo. 7

Dias: Tuve que tratar de evitar que estuvieran aislados en el mostrador, pero el delantero de Mónaco consciente de cuándo tenía que serlo. 7

Guardiol: Una buena pelota para Haaland para el gol de apertura y suplementa dias en la parte posterior. 7

O’Reilly: Se involucró en todo cuando empujó el campo y produjo la asistencia para el segundo de Haaland. Excelente. 8

Rodrigo: No parecía tan comandante como generalmente y me reservaron porque se vio obligado a detener un mostrador. 6

Reijnders: Ha distribuido la opinión desde el día inaugural y esto fue mixto pero más bueno de lo habitual de la estrella feliz. 7

El pie: Mantuvo sus estadísticas de carrera y casi brillante con Haaland en la última tercera parte de más de una vez. 7

Silva: Mantuvo su ancho a la derecha durante la mayor parte del juego, pero no pudo usar realmente una amenaza de ataque. 6

Tejido: Algunos bebés al principio, pero nunca se metió en el juego como lo hizo en las recientes competiciones. 6

Haaland: Dos goles en siete detalles en la primera mitad y casi otro truco de sombrero. 8

Reemplazo

González (para Rodri, 61) Un encabezado importante sale en la caja y una pena por la penalización. 6

Savinho (para Doku, 61) Bien conectado a Haaland. 7

Nunes (para piedras, 73) Esperar una larga esperanza para subir no es desagradable. 6

No utilizado: Trafford, Bettinelli, Ake, Lewis, Bobb, Mukasa