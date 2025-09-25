Calificaciones de los jugadores del Manchester City, mientras que Phil Foden anotó y ayudó en una victoria por 2-0 sobre Huddersfield en la Copa Carabao

Savinho anotó el segundo gol para Manchester City

Manchester City pasó a la cuarta ronda de la Copa Carabao con una cómoda victoria por 2-0 sobre Huddersfield.

Phil Foden anotó y ayudó y James Trafford no estaba preocupado cuando los Blues continuaron su impulso.

Foden fue uno de los dos únicos jugadores en quedarse en el equipo después del juego similar al Arsenal, en el que Pep Guardiola hizo nueve cambios y Divine Mukasa dio su debut completo. Es el honor de Foden y Nico O’Reilly que no parecían cansados ​​a la edad de cuatro años en 11 días.

Jaden Heskey y Reigan Heskey vinieron del banco en los últimos minutos para hacer su debut senior, mientras que un shock también regresó para Kalvin Phillips. Aquí están las reseñas de los jugadores del Manchester Evening News.

Trafford: Tomó un riesgo temprano cuando la pelota tomó una edad en la caja, pero se veía cómoda desde ese momento. 7

Nunes: Todavía demasiados detalles sueltos o pasa el impulso de la ciudad lentamente, pero trabajó bien con Bobb en la segunda mitad. 6

Piedras: Unas pocas bolas por detrás, aunque la tomó para forzar la pieza y conducir la ciudad. 7

: Ganó sus encabezados y giró la pelota con confianza con Stones y O’Reilly mientras la ciudad posee monopolizada. 7

O’Reilly: Nuevamente excelente, especialmente dado que este fue su cuarto inicio en 11 días. Energía para subir al campo y fisicalidad para manejar en la parte posterior. 8

González: Parecía bien para recuperar el balón, pero no mostraba suficiente paciencia para hacer las llamadas correctas cuando estaba en él. 6

Ametralladora: Desvinjo del juego en la primera mitad y no pudo volver en él, con solo Mukasa y Trafford que hicieron menos pases. 6

El pie: El mejor jugador en el campo de forma remota. Tiene más que dar, pero fue agudo, preciso y no dejó de correr. 8

Bobb: Lo hizo difícil y probó al guardián en la segunda mitad, pero tendrá la sensación de que puede hacer más para volver al equipo. 7

Savinho: La mayor parte del juego pasó con una falla difícil y frustrante de disparar, solo para golpear uno en el bar. 6

Mukasa: El comienzo prometedor de una carrera en la ciudad que sin duda será más actuaciones esta temporada, mantiene el balón y ofrece pasos inteligentes. 7

Reemplazo

Reijnders (para el pie, 76) Buscando esas carreras en la caja. 6

J Heskey (O ‘O’Reilly, 76) Una buena situación para entrar. 6

Phillips (para González, 83) Kalvin Phillips! En el campo! 6

R Heskey (para Savinho, 83) Un Dribble probó, una carrera y un disparo decentes. 6

No utilizado: Donnarumma, Dias, Braithwaite, Mfuni, Silva