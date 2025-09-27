Man City Player Ratings vs Burnley con cuatro 6/10 como Jeremy Doku Good

Reseñas de los jugadores de las noticias de la tarde de Manchester, mientras que el Manchester City Burnley derrotó 5-1 con goles de Matheus Nunes, Erling Haaland y dos goles propios

Jeremy Doku se destacó por el Manchester City nuevamente

Manchester City luchó a través de una dura prueba contra Burnley para volver a ganar formas en la Premier League. Los Blues hicieron siete puntos de sus últimos tres partidos de liga con una victoria por 5-1 sobre los Clarets en el Etihad.

Jeremy Doku era la estrella y su ola temprana forzó su propio objetivo que parecía haber abierto las cerraduras de la ciudad. Pero mientras conducía la primera mitad, se sorprendieron cuando Jaidon Anthony disparó a Gianluigi Donnarumma para nivelar el puntaje.

Matheus Nunes anotó uno y luego hizo uno en cinco minutos para calmar todos los nervios en el suelo antes de que agregara dos goles demasiado tarde. Aquí están las reseñas de los jugadores del Manchester Evening News.

Donnarumma: Hizo una salvación considerable, no pudo hacer mucho por el objetivo. En gran parte un espectador con la ciudad que domina el balón. 7

Nunes: Podría haberlo hecho mejor para el gol, pero luego anotó uno e hizo otro para darle a City la victoria. 7

Dias: Parece mantener sus mejores versiones para los juegos más grandes, no para acercarse lo suficiente a Anthony y sufrir el ritmo de Foster. 6

Guardiol: No me había preocupado mucho por la defensiva y defendió a Haaland en el poste trasero para el segundo gol. 7

O’Reilly: Una buena asociación con Doku a la izquierda, ese fue el ataque más productivo de la ciudad. 7

González: Es difícil ser detenido con los estándares de Rodri, pero sentí que la ciudad de González no dio el control que necesitaban. 6

Reijnders: Algunas carreras agradables que casi surgieron, pero al final no pudieron influir en el juego. 6

El pie: Al igual que Reijnders, al menos explicó la presión para el gol de apertura, pero nada más tarde salió por él. 7

Tejido: El mejor jugador de la ciudad a distancia, constantemente causa problemas a la izquierda y amenaza el objetivo. Un merecido asistente al final. 9

Savinho: Parecía rápidamente en un comienzo rápido de la ciudad, pero rápidamente se desvaneció del juego y fue recogido temprano. 6

Haaland: Algunos malos esfuerzos en la meta en la primera mitad, algo mejorado un poco por el encabezado para establecer el segundo gol y los ataques tardíos. 8

Reemplazo

Bobb (para Savinho, 62) Casi el tercero anotó y ofreció algo más. 7

Ake (para Gardiol, 70) Un final agradablemente tranquilo del juego. 6

Silva (para Reijnders, 83) Un rápido resumen. 6

Lewis (para O’Reilly, 83) Entró a la izquierda. 6

No utilizado: Trafford, Stones, Kovacic, Mcaidoo, Mukasa