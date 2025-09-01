Man City Player Ratings vs Brighton con un 8/10 pero Matheus Nunes está luchando

Las clasificaciones de jugadores de Manchester City de Manchester Evening News cuando el equipo de Pep Guardiola cayó sobre una derrota por 2-1 en Brighton.

Se suponía que Matheus Nunes tenía la caja en la caja

Manchester City arrojó una ventaja de 1-0 en Brighton para perder en el estadio AMEX por el segundo consecutivo. Erling Haaland había marcado el gol de apertura y la ciudad se veía cómoda para las horas de apertura.

Sin embargo, un cambio de cuatro veces en Brighton a la mitad de la segunda mitad cambió inmediatamente el estado de ánimo en el estadio y Brighton comenzó a amenazar. Rápidamente ganaron una penalización cuando los esfuerzos de Lewis Dunk se encontraron con el codo de Matheus Nunes y James Milner convertidos.

James Trafford hizo una gran parada tardía para mantener el nivel de juego, pero segundos después, Brajan Gruda agarró al ganador.

Aquí están las reseñas del jugador de la ciudad de Manchester Evening News:

Trafford: Hice dos muy buenas salvamentos para mantener a Brighton fuera, pero no pudo detener el castigo. Un excelente esfuerzo para mantener el esfuerzo de Hecke al final. 8

Nunes: Casi atrapado con un juego descuidado en la primera mitad y sus codos fueron inexplicablemente altos para regalar el castigo. Empeoró después. 4

Jusanov: Jugó muy bien durante gran parte del juego, pero fue un tackle imprudente que le valió un amarillo y condujo a la penalización. 6

Piedras: Organizó bien la defensa y comienza a deslizarse nuevamente mientras él regularmente va al centro del campo, pero al final se desmoronó con el equipo. 6

Ait-nouri: Hizo una serie de excelentes contribuciones en el futuro, incluso para recuperar el balón para el primer partido de Haaland. Unos momentos en los que estaba demasiado suelto y fue reservado. 6

Rodrigo: Parecía oxidado en su primer comienzo en 11 meses, ¡comprensible! – Pero incluso mientras trabaja para la aptitud física, su presencia ayudó al equipo en el medio. 6

Silva: Ponga mucho trabajo útil, aunque se sentirá decepcionado que haya perdido la volcada por el tiro libre que trajo el castigo. 6

Reijnders: Lleno de pases inteligentes y inteligentes en la última tercera parte. Mala suerte que ya no trajo. 7

Bobb: Tenía tanta calidad para cualquier cosa, pero ese último disparo o pase en la caja, lo que provocó que Brighton molestara cuando se puso en la pelota. 7

Marmoush: Una buena pelota para Haaland debería haber traído un gol y su ritmo y toque sacaron a la ciudad de una serie de mermeladas. 7

Haaland: Tome bien su objetivo, pero un jugador con sus altos estándares podría y probablemente tuvo más. 6

Reemplazo

O’Reilly (para Silva, 72): Luchó para bajar la pelota. 5

Doku (para Marmoush, 72: No podía ofertar mucho porque City rara vez tenía la pelota. 6

Lewis (para Nunes, 85): No pude detener la marea. 5

Días (para Khusanov, 85): No pude detener la marea. 5

No utilizado: Ederson, Ake, Akji, González, Gundogan