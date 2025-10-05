Man City Player Ratings vs Brentford con tres 8/10 como Erling Haaland Good

Manchester City venció a Brentford 1-0 en la Premier League para continuar su línea invicta después de que lo hicieron trabajar duro por los puntos

Erling Haaland está celebrando su ganador para Manchester City en Brentford

Manchester City se aferró a reclamar tres puntos en Brentford para su primera victoria en la carretera en la Premier League desde el día inaugural. La derrota en Brighton fue seguida por un empate tardío en el Arsenal, pero los Blues salieron del oeste de Londres con una victoria ganada con esfuerzo.

Todo parecía fácil frente al lado de Pep Guardiola en una mitad de apertura de un solo puesto, donde Erling anotó temprano y Phil Foden y Tijjani Reijners entre aquellos que se acercan al liderazgo. Sin embargo, no llegó otro objetivo y fue un juego completamente diferente en la segunda mitad.

Brentford empujó a City hasta el segundo período, pero City sostuvo lo que podría ser una gran victoria en su temporada. Aquí están las reseñas de los jugadores del Manchester Evening News.

Donnarumma: Una parada importante en la segunda mitad y su gestión del juego fue excelente cuando la ciudad quedó bajo presión, hasta ese corazón tardío. 7

Nunes: Muy buen juego caracterizado por una concentración ocasional que amenazaba el liderazgo de la ciudad. 6

Dias: Comandante en todas partes y una serie de decisiones inteligentes tomadas cuando Brentford empujó la segunda mitad. 8

Guardiol: Afortunadamente, Thiago no anotó cuando lo pasó, aunque había recibido una asistencia para Haaland. 7

O’Reilly: Sólido contra las piezas del set de Brentford, una amenaza de ataque y una de las cabezas más tranquilas en posesión. 8

Rodrigo: Había parecido una de sus mejores versiones desde la lesión hasta que terminó en un momento dolorosamente rápido. 7

Reijnders: Mala suerte para no ver su volea chocar, aunque necesitaba más presencia después del descanso. 6

El pie: Mucho en la pelota, pero su final no cumplió con sus estándares habituales. 6

Bobb: A veces puede halagarse hacer trampa, pero creó una serie de excelentes oportunidades de la derecha. 7

Savinho: Calma en la primera mitad y mientras creció en el juego, regaló el balón innecesariamente varias veces. 6

Haaland: Otro objetivo brillante para una excelente actuación defensiva, que sintió el peligro para la ciudad temprano. 8

Reemplazo

González (para Rodri, 21): Lo hizo bien, aunque la pelota correcta todavía tiene que aprender para cada situación. 6

Docu (para Bobb, 77): Ayudó a dar un poco de control. 7

Silva (para Reijnders, 77): Ayudó a cerrar Brentford. 6

No utilizado: Trafford, Stones, Ake, Lewis, Kovacic, Cherki