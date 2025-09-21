Man City Player Ratings vs Arsenal con seis 8/10 como Erling Haaland y Jeremy Doku Impress

Manchester City fue excelente de principio a fin contra el Arsenal para abordar un punto importante, mientras que Erling Haaland anotó

Erling Haaland anotó al ganador contra el Arsenal

Erling a Haaland anotó nuevamente en los Emiratos, pero el Manchester City fue negado tres puntos en el Arsenal por un dramático ecualizador tardío. El objetivo inicial de Haaland fue seguido por un excelente esfuerzo defensivo que fue casi suficiente antes de que Gabriel Martinelli golpeara en tiempo extra.

Las versiones alentadoras contra United y Napoli fueron superadas para Pep Guardiola en North Londs como una versión disciplinada, mostraron cuánto potencial tiene su equipo esta temporada. El Arsenal ha ejercido mucha presión, pero City nunca parecía ceder antes de que se sintiera por última vez.

En lo profundo de siete minutos de tiempo de lesión, Martinelli se aferró a una bola de eBeeechi Eze y Arsenal tuvieron su ecualizador. Aquí están las revisiones del Manchester Evening News.

Donnarumma: El juego se retrasó en cada ocasión y detuvo todo lo que se le presenta. Excelente. 8

Jusanov: Genial cuando había una pizca de peligro en su lado, tomando el control de forma rápida y silenciosa. Un golpe para perderlo durante el descanso. 8

Dias: Los Gyokeres se mantuvieron en silencio y la ciudad también mantuvo el 90 para preservar su disciplina. 8

Guardiol: Además de un deslizamiento que Eze Nick dejó la pelota cuando atacó a la ciudad, fue muy bueno nuevamente, especialmente en el aire. Pero el último deshecho. 6

O’Reilly: Todo lo que Madueke le arrojó con lo que trató, y Saka no lo hizo mejor. De nuevo, genial de la persona joven. 8

Rodrigo: Un juego inusual en el que City casi no tenía posesión y estaba cansado en la segunda mitad, pero era realmente positivo volver a jugar. 7

Reijnders: Incremento de pulgadas para el objetivo y se puso en el camino de algunos ataques del arsenal en el momento adecuado. 7

El pie: No pude ponerse en el balón lo suficiente como para influir en el juego de esta manera, pero hizo mucho correr para mantener la ciudad. 7

Silva: Una versión que luchará por un periódico familiar para transmitir sin asteriscos, pero fue excelente todo el día cuando empeoró el Arsenal. 7

Tejido: Se alejó y fue invaluable en la segunda mitad para mantener la posesión y dedicar el campo cuando el Arsenal estaba en la cima. 8

Haaland: Tome su objetivo extremadamente bien y su maloliente fue excelente, incluso si lo hubiera hecho mejor con su segunda mitad de oportunidad. 8

Reemplazo

Nunes (para Khusanov, 46) Algunos detalles para criar corazones cardíacos al final, pero generalmente era muy bueno. 7

Ake (para el pie, 68) Los gyokeres tienen buenos para hacer el bien y la ciudad no perdió nada para el que apareció. 7

González (para Haaland, 76) Me quedé atascado de inmediato. 7

Piedras (para O’Reilly, 88) No hay tiempo

Savinho (para Doku, 88) No hay tiempo

No utilizado: Trafford, Lewis, Bobb, Mukasa