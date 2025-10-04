Man City peleará su esquina como la trama de la trama del Real Madrid Amazing Summer Transfer

El presidente del Manchester City, Khaldoon al -Mubarak, está listo para darle al general en el mediocampo Rodri un nuevo contrato de parachoques en el estadio Etihad si promete al club al club por el resto de su carrera, pero el Real Madrid se círcula de la España.

El futuro de Rodri en el Manchester City no está del todo seguro, como el Real Madrid Circle

Manchester City está en alerta roja, mientras que la trama del Real Madrid es un movimiento impresionante para el ganador de Ballon d’Or Rodri. Los gigantes españoles quieren tentar a la estrella de España a regresar a su país de origen el próximo verano.

El acuerdo actual de Rodri en Etihad se extiende hasta 2027 y el presidente de la ciudad, Khaldoon al-Mubarak, está decidido a mantener el centro de pie del centro del campo de Pep Guardiola en Manchester. Planea abrir discusiones contractuales con el jugador de 29 años, con la esperanza de mantenerlo fuera de las garras de Real.

La ciudad estaría dispuesta a darle un aumento salarial considerable, a cambio de la promesa internacional española el resto de su carrera al club.

Sin embargo, con preguntas que continúan el futuro de Guardiola, existe un temor persistente de que a Rodri le gustaría regresar a la capital española, donde anteriormente jugó para el Atlético antes de su movimiento de £ 62 millones en la ciudad en 2019, y que puede verlo como su última oportunidad para jugar para uno de los dos gigantes de España.

Rodri pasó toda la temporada pasada fuera de juego con una grave lesión en la rodilla, después de haberse sometido a una operación en ligamentos desgarrados que se sufrieron en septiembre pasado. Su ausencia fue una razón importante por la que los campeones de cuatro en una fila de Guardiola finalmente se fijan en el título de la Premier League de rivales amargos Liverpool.

Leer más: El amigo de fútbol de Erling de Haaland tiene un pasatiempo «vergonzoso» y primero le envió un mensajeLeer más: A Pep Guardiola le encanta, pero ¿pueden sus estrellas de la ciudad estar a la altura de los sentimientos de su esposo?

Rodri ha jugado un papel importante en el sorprendente éxito de la ciudad desde que llegó a ellos desde el Atlético y ganó 11 trofeos principales, incluidos los agudos en 2023.

Se ha reducido este período a las cosas, pero para la jerarquía del club sigue siendo una gran parte de los planes futuros del equipo.

Por su parte, Madrid quiere fortalecer su centro del campo el próximo verano, por lo que Xabi Alonso quiere llevar a alguien a su propia imagen, que puede sentarse, controlar y dictar. En su temporada de debut, ha cortado y cambiado su línea, y no pudo encontrar el equilibrio entre el mediocampo con el que está realmente contento, a pesar de que personas como Fede Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Jude Bellingham y Eduardo Camavivena que están en su lugar.

Alonso le había encantado secuestrar el traslado de Martin Zubimendi al Arsenal el verano pasado, pero no se soltó. Pero la salpicadura del gran dinero para llevar a Rodri a los ganadores de la Copa Europea de las 15 veces le daría exactamente el tipo de controlador del centro del campo que le gusta ser.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.